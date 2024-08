Gudmundsson firma e svela tutto: “Non è stato semplice”

L’attaccante islandese, a lungo obiettivo di mercato dell’Inter, ha salutato il suo ormai vecchio club: parole che vengono dal cuore

Sembrava destinato all’Inter, società che per prima si era mossa sulle sue tracce, ben prima della fine della scorsa stagione. Quello che già l’anno prima, nel difficile campionato cadetto, era stato il trascinatore del Grifone nella gloriosa cavalcata verso la Serie A si è confermato nella massima serie. Aumentando addirittura la produzione in termini di gol e prestazioni.

Undici le rete messe a segno in B da Albert Gudmundsson, ben 14 nella sua prima stagione in A col club ligure. Cercato con insistenza dall’Inter su esplicita richiesta del tecnico Simone Inzaghi, l’islandese è stato oggetto di una lunga telenovela che ha visto il suo antipasto nell’approdo ad Appiano Gentile del portiere spagnolo Josep Martinez, anch’egli di proprietà Genoa.

Dopo un primo tira e molla sulla cifra giusta da corrispondere al club ligure, l’affare ha vissuto un lungo periodo di stallo. Forse troppo lungo, visto che nel frattempo si è inserita con successo la Fiorentina, vogliosa di reinvestite subito parte dei proventi che le avrebbe garantito la Juve con l’acquisto, ormai quasi ufficiale, di Nico Gonzalez.

A nulla è servito il tentativo di Marotta di mettere sul piatto il cartellino di Marko Arnautovic, sfruttando la necessità dei rossoblù di sostituire il centravanti Mateo Retegui, passato in men che non si dica all’Atalanta dopo l’infortunio di Gianluca Scamacca.

Insomma, stavolta l’Inter è rimasta col cerino in mano: non si è liberata dell’austriaco, che ancora non convince appieno, e non ha acquistato l’esterno che tanto piace ad Inzaghi.

Inter, Gudmundsson si congeda dai suoi vecchi tifosi

Dopo aver ufficializzato il suo arrivo in quel di Firenze, il calciatore ha affidato ai suoi profili social un dovuto saluto e ringraziamento al club grazie al quale sta spiccando il volo verso il calcio che conta. Le sue parole sono state accompagnate da un video coi migliori momenti in rossoblù del prolifico esterno.

“Ciao Genoani, dirsi addio non è mai facile. Dopo molte riflessioni, ho deciso che era arrivato il momento di intraprendere un nuovo percorso. Credetemi, non è stata una decisione semplice, ma sono convinto che sia quella giusta. Dal momento in cui sono arrivato, la vostra passione e il vostro supporto mi hanno spinto a dare il massimo. I gol e i festeggiamenti con voi saranno ricordi che custodirò per sempre“, si legge nel post che il giocatore ha voluto dedicare ai supporters genoani non appena è diventato ufficiale il suo trasferimento in Toscana.