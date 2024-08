La trattativa è saltata definitivamente: non arriverà più all’Inter

Dopo un lungo tira e molla, prevedibilmente, l’Inter si è chiamata fuori: la trattativa può dirsi definitivamente saltata.

Salvo improbabili colpi di scena in extremis, il club nerazzurro non dovrebbe farsi più avanti con nuove proposte. Di conseguenza, il giovane difensore accostato per quasi tutta l’estate all’Inter non dovrebbe muoversi da Genova. Sembra infatti che Ausilio e Marotta abbiano mollato la presa decidendo di non insistere. Chi lo sa. Magari si aspettavano un po’ più di entusiasmo da parte dell’obiettivo. O forse hanno solo convenuto che un affare del genere stava portando via troppo tempo ed energie.

Che senso continuare a portare avanti una trattativa che non è ha mai espresso segni davvero incoraggianti di chiusura? Malgrado le notizie riportate dai media, il club nerazzurro non si è mai sentito vicino all’obiettivo. Della vera e definitiva fumata bianca neanche un’avvisaglia, neanche piccolo sbuffo di accenno.

I dirigenti nerazzurri, probabilmente, vogliono concentrarsi su altri obiettivi: uno in particolare. Come annunciato da Simone Inzaghi, alla rosa manca ancora un difensore mancino da usare come vice-Bastoni, in modo che Carlos Augusto possa occuparsi solo della fascia sinistra, dove fino a gennaio mancherà l’apporto dell’infortunato Buchanan.

L’idea di partenza era anche quella di investire su un giovane centrale, per poter aggiungere qualità in una posizione oggi coperta dai due “vecchietti” Acerbi e de Vrij. Per l’olandese già si parla di prolungamento automatico del contratto fino a giugno 2026, ma ciò non esclude del tutto la possibilità che l’ex Lazio possa uscire a fine stagione (magari per andarsene negli USA o in Arabia). Per Acerbi, si prevede la rescissione alla scadenza naturale del contratto.

Trattativa saltata? Leoni sempre più lontano

Uno dei nomi su cui l’Inter stava puntando per il futuro era quello del giovanissimo Giovanni Leoni, interessante prospetto in forze alla Samp. Secondo Sky Sport e altre fonti, però, l’interesse del club di viale della Liberazione si sarebbe molto raffreddato nelle ultime ore.

Dopo lunghe contrattazioni, l’Inter non è riuscita mai a trovare un accordo con il club ligure e a incassare la convinta disponibilità del classe 2006. Il progetto nerazzurro era quello di acquistare Leoni e lasciarlo un anno in prestito in B proprio alla Sampdoria, delegando a Pirlo la cura del processo di maturazione del promettente centrale.

Ausilio è concentrato su altri orizzonti. Segue Palacios e, più distrattamente, Faye. Saltata la possibilità di cedere Filip Stankovic di nuovo in prestito alla Samp (il serbo ha preferito il Venezia) è saltata anche la trattativa per arrivare al difensore classe 2006 lanciato lo scorso anno in B prima da Nesta nel Padova e poi da Pirlo con i blucerchiati.

Più di 5 milioni: troppi non solo per l’Inter

A dirla tutta, il problema è sempre lo stesso: i soldi. Anche per un giovanissimo come Leoni era prevista una spesa. Un esborso che l’Inter avrebbe dovuto coprire, nonostante stesse trattando con un club “amico”. In altri termini: l’Inter aveva sperato di poter prendere Leoni sfruttando delle contropartite che però non si sono mostrate interessate al passaggio alla Samp (Pio Espostito primo e Stankovic poi).

La Sampdoria si aspetta un incasso importante per il suo giovane più brillante. Ha ricevuto molte offerte, non solo dall’Inter, e le ha rifiutate tutte. Nella speranza che, crescendo e confermandosi, il giovane possa essere ceduto l’anno prossimo anche a 10 milioni o giù di lì.

Per ora la richiesta dei blucerchiati è sempre stata 5 milioni più bonus (dovendo corrispondere un 10% al Padova). Ma nessuno ha ritenuto la spesa conveniente. Prima dell’Inter ci aveva provato il Torino. E dopo i nerazzurri si sono fatti avanti anche Napoli e Juve. Nessuno, però, ha chiuso l’affare. La trattativa, non solo per l’Inter, è sempre saltata.