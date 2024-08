Marotta dice tutto prima di Genoa-Inter: “Vogliamo questo calciatore”

Giuseppe Marotta ha parlato prima della partita tra Genoa e Inter: il presidente nerazzurro ha fatto anche il punto della situazione sul calciomercato

Pronti, via, si riparte! E a farlo è la prima della classe, almeno della scorsa stagione. Genoa e Inter si stanno sfidando in questo momento sul campo, ma intanto il calciomercato va avanti e anche le esigenze della Beneamata in materia di acquisti. Già ieri in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha sottolineato la necessità di acquistare un nuovo braccetto di sinistra, visto l’infortunio di Tajon Buchanan.

Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ pochi minuti prima del fischio d’inizio e ha confermato l’intenzione di aggiungere un profilo in quella zona di campo: “Noi cerchiamo un profilo alla Bisseck, dal punto di vista della qualità e dell’età e del valore”. E poi ancora: “Stiamo seguendo una pista molto valida, Ausilio e Baccin sono molto abili nell’andare a scovare giovani. Sappiamo che ci sono ancora 15 giorni, ma siamo in una situazione non di ansia assolutamente”. E quando gli è stato chiesto se il profilo fosse quello di Tomas Palacios, non ha voluto fare nomi.

E poi si è concentrato sul valutare i ragazzi che attualmente sono a disposizione: “Oggi abbiamo qualche defezione, ma abbiamo una squadra di tutto rispetto in una rosa di tutto rispetto”, ha rimarcato.

Marotta parla anche di Gudmundsson: trattativa molto ‘mediatica’

Le parole di Marotta arrivano il giorno dopo della chiusura ufficiale del colpo Albert Gudmundsson da parte della Fiorentina. Ovviamente, i colleghi hanno imbeccato il presidente della Beneamata, che ha risposto: “Per Gudmundsson, c’è stato più un effetto mediatico. Noi, come giustamente deve fare una dirigenza, abbiamo fatto un’indagine esplorativa, ma abbiamo un organico offensivo che ci dà ampie garanzie e la cosa non ha trovato ulteriori progressi”.

Insomma, nulla di concreto per l’islandese, anche per questioni di posti disponibili in attacco, che piaceva, ma non è mai stato un obiettivo del club. Lo stesso non si può dire dello scudetto, che l’Inter ha intenzione di tenere cucito al petto anche per la prossima stagione. Ma tutto parte anche dall’attuale match contro il Genoa, non solo dal calciomercato.