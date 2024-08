La grande delusione di Inzaghi: è successo solo una volta in 13 anni

L’Inter viene fermata dal Genoa allo scadere e strappa un pari all’esordio, non succedeva da moltissimi anni. Delusione per Inzaghi ed il resto della squadra ma bisogna ripartire

Il gran giorno del fischio d’inizio della prima partita della nuova stagione del campionato di Serie A è arrivato proprio ieri, nella bolgia dello Stadio Luigi Ferraris. Genoa e Inter si sono ritrovate faccia a faccia in una sfida dalle tante insidie per entrambe le formazioni, nonostante gli ospiti campioni d’Italia fossero etichettati come favoriti alla vigilia.

Per i rossoblu preoccupava la situazione del reparto offensivo, privato di elementi importantissimi come Mateo Retegui finito all’Atalanta e Albert Gudmundsson infine ufficializzato dalla Fiorentina. Fronte nerazzurri, invece, l’organico era pressoché completo ma quel che è sembrato mancare a primo impatto è stato il giusto ritmo partita. Anche a livello di lucidità mentale, nelle circostanze che ne richiedevano più del dovuto, la squadra ha faticato a trovare soluzioni. Spesso soprattutto nella fase difensiva e di ripiegamento.

Così dopo esser partita in svantaggio l’Inter è riuscita a recuperare con un guizzo di Marcus Thuram ed è stata capace di portarsi in vantaggio nuovamente grazie al centravanti francese. Il vantaggio è tuttavia durato troppo poco perché proprio sul più bello ci ha pensato Junior Messias a strappare il pari, dopo il calcio di rigore fallito un istante prima. Per l’Inter si tratta dunque di una falsa partenza in campionato, qualcosa che non ci si sarebbe aspettato affatto.

Passo falso dell’Inter all’esordio, rompe la striscia vincente

Statisticamente, infatti, l’Inter ha spezzato una striscia di successi lunghissima che vedeva protagonista tutte le squadre campioni uscenti degli ultimi tredici anni di campionato di Serie A.

Nello specifico, queste erano riuscite a vincere la gara d’esordio senza grosse difficoltà. Tranne in un solo caso. L’Inter è adesso diventato il secondo e c’è chi già parla di delusione totale e sogno bis sfumato. Lo stesso tecnico Simone Inzaghi ha parlato sul finale dichiarando di non aver visto la partita migliore degli ultimi tempi e gli errori, misti alle due reti subite con modalità particolari, hanno decisamente condizionato in negativo l’andamento della stessa. Adesso però è tempo di riassestare le idee e preparare il terreno per la seconda giornata in programma la prossima settimana a San Siro, contro il Lecce.