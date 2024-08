L’Inter ci ripensa, ritorno improvviso: si chiude per 12 milioni

Bernabé ancora nel mirino dell’Inter, non è mai scemato l’interesse per il talento spagnolo ex Barcellona e Manchester City. Tentativo in extremis prima della chiusura del mercato

Alcune delle criticità mostrate nel corso dell’esordio nerazzurro in campionato contro il Genoa hanno preoccupato Simone Inzaghi il quale, con una certa tempestività, dovrà porvi rimedio prima della prossima giornata che verrà disputata davanti ai propri tifosi.

Al momento il reparto mediano è quello che appare più saldo soprattutto in termini di numeri a disposizione del tecnico, visto che l’innesto di Piotr Zielinski ha coperto il buco lasciato da Stefano Sensi donando altresì molta più esperienza ed efficienza nelle partite che contano di più. La solita dinamicità di Nicolò Barella unita all’imprevedibilità di Davide Frattesi offrono spunti interessanti, mentre Hakan Calhanoglu in cabina di regia dovrebbe garantire un giro palla efficace nell’arco dell’intera durata delle partite.

Ciononostante, la dirigenza nerazzurra resta vigile sul mercato a caccia di profili che potrebbero stuzzicare per il futuro. Uno fra tutti, già sondato nei mesi passati prima della conferma di Zielinski come uomo aggiunto, non sarebbe mai uscito dai radar nerazzurri neppure nelle ultime settimane. Trattasi del talento spagnolo Adrian Bernabé, attualmente sotto contratto con il Parma fino a giugno 2027.

Piace ancora Bernabé ma il Parma fa muro, è importante in Serie A

Bernabé è piaciuto molto a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio perché dispone di caratteristiche tecniche uniche che lo rendono adattabile in qualunque posizione in mezzo al campo, sia come mediano che come trequartista avanzato alle spalle delle punte.

A tratti, avendo anche buone capacità palla al piede, riesce a rifinire l’azione come pochi. Esattamente quel che servirebbe ad Inzaghi per alimentare le occasioni da rete a disposizione di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, come spesso riesce a fare Henrikh Mkhitaryan con le sue incursioni sul fronte centro-sinistro. L’unica via per l’Inter di ricongiungersi all’ex obiettivo è quello di una proposta a costi contenuti da presentare al Parma entro la scadenza della sessione estiva di mercato, intorno ai 12 milioni di euro. Non è detto che il club emiliano possa essere interessato ad intavolare una trattativa poiché considerato indispensabile per il prosieguo del campionato nella stagione della promozione, con chiaro obiettivo salvezza e permanenza in Serie A.