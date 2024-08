L’Inter incassa 50 milioni: così arriva un vero top player

Il top-player, quest’anno, è stato bloccato dalla permanenza di Aranutovic e Correa: ma con 50 milioni tutto può cambiare

Sulla maglia dell’Inter ci sono due stelle. Questo perché l’allenatore, i giocatori e i dirigenti del club nerazzurro hanno fatto meglio di tutti gli altri. La scorsa estate Zhang, in accordo con Marotta e Ausilio, ha deciso di puntare su acquisti importanti (Thuram, Frattesi, Pavard) dopo aver venduto Onana, Brozovic e Dzeko (e non essere riuscito a riprendere Lukaku). Ed è andata meglio del previsto.

Il club ha anche speso per giocatori che non hanno inciso (Cuadrado, Klaassen e soprattutto Arnautovic, perché pagato pure a caro prezzo). E in tanti hanno guardato sopratutto a quegli errori che sembrano aver bloccato anche il mercato di quest’anno.

Il problema è quello: Inzaghi aveva chiesto un difensore, un esterno destro e una seconda punta, ma non è arrivato nessuno. O meglio, sono arrivati due parametri zero (Taremi e Zielinski) che si spera potranno stupire come l’anno scorso ha fatto Thuram.

I soldi, quest’estate, ci sarebbero pure per concludere un colpo importante, ma non possono essere spesi. Da un lato perché c’è una nuova proprietà non intenzionata a svenarsi per compiacere i tifosi. E dall’altro, perché ci sono limiti oggettivi che non hanno permesso e non permettono alla dirigenza di fare ciò che doveva o voleva.

Sogni già rimandati

La speranza sfuma… e si diffonde in prospettiva, raggiungendo già l’orizzonte del prossimo anno: il 2025. C’è già chi si aspetta l’acquisto di un top-player, il giocatore utile a fare il vero salto di qualità. Marotta, in quest’ottica, si starebbe organizzando per il colpaccio fra un anno… Ma ha davvero senso, con una stagione appena cominciata e un calciomercato non ancora chiuso, pensare già alla prossima stagione?

Chi voleva l’islandese a Milano forse soffre a vederlo con la maglia della Fiorentina. Ma Gudmundsson non avrebbe potuto cambiare più di tanto la situazione. La qualità attuale della rosa è comunque alta. Sì, sarebbe potuto essere interessante aggiungere un calciatore con quelle caratteristiche. Ma a preoccupare è qualcosa di più sottile o più profondo. Bisogna guardare al di là del contingente. E non far finta che sia normale vedere la Fiorentina e l’Atalanta spendere più dell’Inter per rinforzarsi.

Quest’anno l’Inter non ha venduto nessuno. Ma il player-trading è ormai una regola fondante per il club, e l’anno prossimo potrebbe anche arrivare la cessione di un pezzo da novanta. Thuram, Barella, Bastoni, Calhanoglu o Lautaro… Suona male, ma è inevitabile, perché ai manager come Marotta viene chiesto esattamente questo: far entrare soldi, creare plusvalenze. I soldi a bilancio e spendibili sono valori relativi. In realtà è come se non ci fossero. Anche perché l’Inter parte da un grande debito.

50 milioni per un top-player nel 2025

Qualcuno ha voluto fare un po’ di conti. E si è così accorto che nella prossima stagione l’Inter potrebbe liberare parecchio spazio a bilancio. Il calcolo è relativo, visto che non si considerano le opzioni di rinnovo e i prolungamenti automatici. A ogni modo, considerando le scadenze a giugno 2025 (ammortamento + stipendio lordo), l’Inter potrebbe liberarsi di quasi 50 milioni di spese. 50 milioni da investire subito per un nuovo top-player?

I soldi sono relativi al peso a bilancio di Dumfries (6,6 milioni), che però potrebbe rinnovare nei prossimi giorni, di de Vrij (7 milioni), che invece sembra già destinato a un prolungamento automatico del contratto fino al 2026, e Acerbi (4,7 milioni). Ci sono poi anche i soldi, parecchi, da risparmiare su Correa (ben 14,9 milioni), Arnautovic (7,9 milioni) e Darmian (3,6 milioni). Infine c’è pure Salcedo (che pesa 2,5 milioni).

Il totale fa 47,2 milioni. Una cifra che però non potrebbe essere comunque investita per pagare il cartellino di un nuovo top-player: da quei quasi 50 milioni bisogna farci uscire i soldi di acquisto e almeno il primo anno di stipendio, più eventuali bonus. A meno che non si voglia puntare su chi attualmente chiede poco, come Jonathan David, per esempio, che in tanti danno come obiettivo nerazzurro per il 2025. Il ragazzo costerebbe al massimo una decina di milioni, calcolando un triennale.

Per tutti gli altri, a cominciare da Chiesa, bisognerebbe spendere molto, molto di più. E siamo sicuri che quei soldi risparmiati Oaktree voglia davvero investirli per l’acquisto di un top-player nel 2025? I californiani vogliono tagliare i costi e sanare il bilancio. Vogliono farlo per vendere il club a un buon prezzo… Meglio partire da un approccio pessimista. Sperare è bello, ma illudersi porta sembra a delle future e cocenti delusioni.