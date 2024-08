Ritorno di fiamma, ‘chiama’ Marotta: “Tifo Inter da sempre”

Risuonano le parole dell’ex esterno nerazzurro Bellanova dopo la prestazione all’esordio in campionato fra Milan e Torino, ad Inzaghi piace ancora e lo vorrebbe con sé per il futuro

A poche ore di distanza dal fischio d’inizio della gara pomeridiana d’esordio fra Genoa e Inter giocata al Ferraris, anche Milan e Torino si sono date battaglia a San Siro per distribuire i primi punti dei rispettivi cammini nel campionato di Serie A.

A dispetto dei pronostici anche i rossoneri hanno dovuto arrendersi ad un pari, grazie al 2-2 maturato sul campo. Fra i protagonisti del match c’è stato anche un ex calciatore nerazzurro molto caro ad Inzaghi ma non più riscattato dalla società di Viale della Liberazione al termine dell’anno vissuto in prestito a Milano. Trattasi di Raoul Bellanova, esterno destro, reduce da una rete propiziata da autorete che lo ha elevato al grado di spacca-partite.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e in queste circostanze capita di subire gol allo scadere”, ha raccontato Bellanova ai microfoni di ‘Sky Sport’ nel post-partita. “Sono contento della rete e portiamo a casa un punto, anche se avremmo voluto che fossero tre. Inter? Ho sempre tifato Inter da piccolo anche se devo molto al Milan perché mi ha accolto da quando ero piccolo. Sempre una grande emozione giocare qui”, ha poi aggiunto il calciatore lanciando un chiaro riferimento alla sua ex squadra, oltre a quella che lo ha slanciato nel mondo calcistico.

Bellanova e il desiderio di Inter, chance post Darmian in futuro

Non è infatti un mistero che Bellanova abbia ancora voglia di dire la sua in nerazzurro e la mezza possibilità avuta un paio di stagioni fa non lo ha soddisfatto a pieno. Complice il poco spazio avuto e le poche occasioni per mettersi in mostra al massimo del suo potenziale.

L’ex Cagliari piace molto anche ad Inzaghi il quale, suo malgrado, ha dovuto salutarlo con netto anticipo. Ciononostante non si esclude che il tecnico piacentino possa spingere Giuseppe Marotta e il resto della dirigenza a ripescare Bellanova dal mercato in futuro, come opzione alternativa a Matteo Darmian nel momento in cui l’attuale esterno dell’Inter dovesse annunciare forfait.