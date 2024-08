Addio Inter, lo prende l’Arsenal: l’affare sfonda i 40 milioni

Uno dei centrocampisti più affidabili dell’intero panorama europeo è sul punto di cambiare maglia: l’Arsenal non bada a spese

Il trionfo della Spagna Campione d’Europa a Germania 2024 non è stata una vetrina solo per i giovanissimi terribili – già campioni, a giudicare dal clamoroso impatto avuto nella Roja – che abbondavano nel roster di De La Fuente. Il percorso della formazione iberica ha ribadito la grande importanza di calciatori ormai non più di primo pelo come Dani Carvajal e Rodri, facendo emergere anche chi, magari non dotato della tecnica sopraffina già in possesso di Pedri e Gavi, tanto per citare altri due enfant prodige, ha comunque avuto un peso decisivo nella vittoria finale.

La colonia della Real Sociedad – da Le Normand a Zubimendi passando per Mikel Merino e Oyarzabal – ha risposto presente, anche se chiamata in causa molto spesso dalla panchina. Il centrale di origini francesi, unico titolare fisso nello schieramento del Ct, ha guidato la truppa dei compagni di squadra baschi, importanti in più di una circostanza.

Basti pensare al gol decisivo del trequartista – l’ultimo citato nella lista dei giocatori del club biancoblu – in finale contro l’Inghilterra. O al gol, al minuto 119, del centrocampista Merino nel corso della sfida di quarti di finale contro i padroni di casa tedeschi. Già, Merino. Già accostato all’Inter in un’indiscrezione di mercato di un paio d’anni fa, il nativo di Pamplona è stato protagonista di una crescita considerevole nelle ultime due stagioni.

Il contratto in scadenza a giugno 2025, abbinato al recente trionfo continentale, lo ha di fatto reso goloso obiettivo per molti top club. Tra cui la stessa Inter, tornata con decisione sul calciatore. Peccato che in Inghilterra una big abbia bruciato sul tempo tutti, non badando a spese per il suo acquisto.

Mikel corre da Mikel: colpaccio Arsenal

Sgomberiamo subito il campo da equivoci. Merino non ha ancora parlato del cibo e delle montagne dei Paesi Baschi come motivo per rifiutare la mega offerta del top club britannico di turno, che aveva chiuso il suo acquisto con gli spagnoli per 60 milioni di euro. Il riferimento, non casuale, è sull’incredibile vicenda del mancato trasferimento di Zubimendi in maglia Liverpool.

Il 28enne centrocampista, dato in uscita dal club iberico, è stato corteggiato nelle ultime settimane dall’Arsenal di Mikel Arteta: uno che di calciatori baschi se ne intende. I Gunners hanno messo alfine sul piatto quanto chiesto dalla Real Sociedad per la cessione del suo mediano di qualità: 40 milioni. Affare praticamente in dirittura d’arrivo, dicono dalla testata ‘Mundo Deportivo’.

Mikel (Merino) raggiungerà dunque Mikel (Arterta) in quel di Londra. Un bel colpo per i londinesi, protagonisti di un blitz che ha colto di sorpresa tutti, Inter compresa.