No all’Arabia per trasferirsi all’Inter: ma Inzaghi vuole un altro giocatore

L’Inter sta trattando l’acquisto di un calciatore pressoché sconosciuto a Inzaghi. Il via libera di Oaktree dopo due secche bocciature

Il quarto acquisto dell’Inter in questo calciomercato estivo sarà un difensore. Precisamente un un vice Bastoni, considerato che Carlos Augusto è stato ‘rispostato’ più avanti come alternativa al titolare Dimarco. “Stiamo cercando un elemento difensivo, e la scelta sui quinti è di comune accordo con la società”, ha detto Inzaghi dopo Genoa-Inter a proposito del nuovo innesto.

Nel pre-gara Marotta è stato più esaustivo sull’argomento: “Cerchiamo un profilo alla Bisseck, dal punto di vista della qualità, dell’età e del valore – le parole del Presidente e Ad dell’Inter – Stiamo seguendo una pista molto valida, Ausilio e Baccin sono molto abili nell’andare a scovare giovani. Sappiamo che ci sono ancora 15 giorni, ma siamo in una situazione non di ansia assolutamente”.

Il nome che sta trattando il club di Oaktree è Palacios, 21enne argentino di proprietà del Talleres ma in prestito fino al 31 dicembre all’Independiente Rivadavia, il quale vanta un’opzione che gli permetterebbe di acquistare il 50% del suo cartellino per circa 2 milioni di euro. I dirigenti interisti fanno leva sulla volontà del calciatore di trasferirsi alla corte di Inzaghi, tanto che – come riporta ‘Calciomercato.it’ – il classe 2003 ha respinto una ricca proposta arrivatagli dall’Arabia Saudita.

Stando alla medesima fonte, però, il Talleres vorrebbe ben 9 milioni di euro più 3 di bonus per il cartellino di Palacios, mancino alto 196cm. Oltre a una percentuale sulla futura rivendita. L’operazione non è quindi affatto agevole, nonostante la discesa in campo di Javier Zanetti.

L’Inter stanzia 6 milioni per Palacios: ostacolo Bundesliga. E Inzaghi vorrebbe un profilo più esperto

L’Inter vuole provare a chiuderla non andando oltre i 6 milioni di euro, ma è costretta a vedersela con la concorrenza tedesca. Un club di Bundesliga sarebbe pronto a investire 10 milioni per il 70% del cartellino.

Palacios sarebbe un investimento, seppur a basso costo, soprattutto in ottica futura. Mentre Inzaghi, che avrà visto Palacios solo in qualche video, voleva, vorrebbe un elemento già pronto e con esperienza anche a livello internazionale.

Il preferito del tecnico, non è un mistero, era e resta Hermoso, ma lo spagnolo ancora senza squadra è stato bocciato da Oaktree perché non più giovane (e quindi rivendibile) e con pretese economiche importanti. Il piano B del mister nerazzurro era Ricardo Rodriguez, anche lui tuttavia respinto dal fondo. L’ex Torino si è poi accasato in Spagna, al Betis.