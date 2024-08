Addio Inter, sbarca in Arabia Saudita: trasferimento shock last minute

L’addio all’Inter ormai è certo: potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita entro la fine del calciomercato. Affare shock negli ultimi giorni

La mano dell’Arabia Saudita è stata un po’ meno pesante nell’attuale calciomercato rispetto a un anno fa. Gli assalti ai calciatori di Serie A, come di tutt’Europa, sono stati un po’ meno importanti e soprattutto in numero minore, ma ciò non vuol dire che entro la fine del mercato non possano esserci trasferimenti davvero importanti.

L’Inter ha già blindato tutti i suoi big e non ha alcuna intenzione di cedere i calciatori più rappresentativi in squadra, ma attenzione a un ex nerazzurro, riaccostato di recente ai campioni d’Italia, che potrebbe fare un passo decisivo per la sua carriera e cedere agli interessi dei club di Saudi Pro League.

Stiamo parlando di Joao Cancelo, laterale portoghese che in nerazzurro ha fatto bene, poi ha iniziato a girovagare tra alcune delle migliori squadre in Europa e ora si è un po’ perso, anche per motivi caratteriali. Il Manchester City di Guardiola, anche un po’ a sorpresa, ha deciso di non puntarci più: gli intermediari l’hanno proposto anche all’Inter, ma i nerazzurri sono concentrati e in dirittura d’arrivo per il rinnovo di Denzel Dumfries, quindi hanno subito detto no.

Dall’Inter all’Arabia Saudita: può sbloccarsi il trasferimento di Joao Cancelo

Il ‘Guardian’ nelle ultime ore ha scritto a chiare lettere che l’asse tra il Manchester City e l’Arabia Saudita può diventare parecchio caldo nelle prossime ore. In particolare, occhio all’Al Hilal. Se dovesse partire Abdulhamid, terzino destro che, per giunta, è parecchio vicino alla Roma, l’intenzione del club è quella di portare a casa un calciatore di livello e reputazione internazionali, in modo da continuare a dominare.

Joao Cancelo sarebbe proprio il profilo ideale e siamo sicuri che per lui sarebbe pronto un lauto contratto per convincerlo a lasciare l’Europa. C’è da dire che l’ex Inter, per cui il City accetterebbe offerte pesanti, non è l’unico nel mirino del club di Milinkovic-Savic. Piacciono anche Frimpong e Walker, sempre dei Citizens.

Quest’ultimo è un perno del gioco e il suo allenatore non ha intenzione di accettare il suo addio. È difficile anche che il laterale del Bayer Leverkusen lasci l’Europa a questo punto della carriera, e in generale Xabi Alonso in questo momento del mercato. La strada, dunque, potrebbe essere libera per Cancelo, ma serviranno comunque davvero tanti soldi.