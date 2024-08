Di Lorenzo svela il motivo del mancato arrivo all’Inter: ora sappiamo tutto

Giovanni Di Lorenzo è stato accostato anche all’Inter prima di optare per la permanenza al Napoli con l’arrivo di Conte in panchina

E’ cominciata come peggio non si potrebbe la stagione del nuovo Napoli di Antonio Conte in Serie A. Gli azzurri sono stati travolti dal Verona al Bentegodi. Un 3-0 che lascia spazio a poche interpretazione e certifica la prestazione assolutamente deludente dell’undici partenopeo specie nella ripresa.

Una sconfitta di cui vergognarsi. Così l’ha definita Conte nelle dichiarazioni post partita. Un disastro quasi annunciato ventiquattro ore dopo la conferenza stampa dell’allenatore che aveva lanciato l’allarme su un organico non ancora al completo a causa di un mercato bloccato dalla mancata cessione di Osimhen. Una situazione paradossale che impedisce a Conte di schierare l’attaccante nigeriano, la cui permanenza preclude l’arrivo del suo sostituto ovvero Romelu Lukaku.

Tranne Kvara, Anguissa e Meret, incolpevole sui tre gol, non si è salvato nessuno dalla debacle di Verona, compreso il capitano Giovanni Di Lorenzo, la cui permanenza al Napoli è stata in dubbio a inizio mercato prima dell’arrivo di Conte che ha preteso (e ottenuto) la sua conferma.

Nei giorni dell’Europeo in cui sembrava imminente il suo addio al Napoli, il nome di Di Lorenzo è stato accostato anche all’Inter. Un’idea di Marotta e Ausilio – e dell’agente dello stesso Di Lorenzo… – prima dell’avvento di Oaktree quella di puntare sull’esterno partenopeo, individuato come possibile sostituto di Dumfries nel caso l’olandese non avesse rinnovato il contratto in scadenza nel 2025.

Un’indiscrezione confermata anche dal procuratore di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, colui che prima di tutti aveva messo in dubbio la permanenza del suo assistito a Napoli dopo la deludente annata post Scudetto.

Di Lorenzo spiega il no all’Inter

“Voi avete aizzato la Juve – ha rivelato Giuffredi ai giornalisti in conferenza stampa lo scorso 22 luglio – ma la prima squadra che mi ha contattato è stata l’Inter che, con Dumfries in scadenza, ha chiesto informazioni“. Contatti che evidentemente si sono interrotti quando Di Lorenzo ha annunciato, dopo l’Europeo, la sua volontà di restare al Napoli con una lettera indirizzata ai tifosi nella quale ha comunque confermato che la possibilità di un addio è stata concreta.

Da allora, il capitano del Napoli è tornato a parlare della vicenda di mercato che lo ha riguardato con le dichiarazioni pre partita a Verona. Intervistato da Sky, Di Lorenzo ha ribadito i motivi della sua permanenza e il rifiuto alle proposte (che ci sono state) da parte di Inter e Juve: “Sono qui perché voglio giocare con il Napoli – queste le sue parole – nel calciomercato tanti giocatori che vogliono andare via se ne vanno. Io sono rimasto con grande entusiasmo e convinzione e ora sono pronto ad affrontare la nuova stagione con i miei compagni.”

Domenica prossima, Di Lorenzo e compagni saranno chiamati a riscattare l’inopinato ko di Verona nell’esordio stagionale al Maradona contro il Bologna, non certo l’avversario più semplice da affrontare in un momento di crisi.