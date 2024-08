Super colpo in arrivo: ormai è sfida Inter-Milan

La rivelazione in diretta fa impazzire i tifosi: colpo da capogiro, andrà subito o all’Inter o al Milan

Una settimana abbondante ed il calciomercato estivo chiuderà ufficialmente i battenti. Non è ancora finita, però, visto che i colpi di scena sono dietro l’angolo ed uno in particolare riguarderà Inter e Milan. Reduci dal doppio pareggio con Genoa e Torino, le milanesi stanno coltivando un clamoroso sogno di fine mercato. E così il duello tra nerazzurri e rossoneri può portare ad una svolta clamorosa.

Inter e MIlan fino a questo momento sono state sicuramente tra le grandi protagoniste dell’estate. Diverse le novità nelle due rose, affidate a Simone Inzaghi e Paulo Fonseca. Ma il lavoro delle dirigenze sembra molto lontano dall’essere concluso. Negli ultimi giorni di agosto qualcosa di grosso sembrerebbe potersi muovere, con un profilo in particolare che fa gola tanto al ‘Diavolo’ quanto ai campioni d’Italia in carica.

Poche ore fa un annuncio che non lascia spazio al minimo dubbio. Uno dei calciatori più chiacchierati e desiderati, pronto a cambiare casacca da qui a fine agosto, sarà un discorso esclusivo tra Milan ed Inter. La rivelazione non lascia spazio al minimo dubbio ed ora i tifosi non possono che sognare: saranno giorni bollenti a Milano, il big può davvero arrivare all’ultimo secondo.

Inter-Milan, annuncio in diretta: “Lo so per certo”

Ivan Zazzaroni, si sa, spesso e volentieri si lascia scappare indiscrezioni di mercato che risultano poi concretizzarsi realmente. E così il noto giornalista sportivo in uno suo recente intervento alla trasmissione ‘Pressing’ su Italia 1 dopo il primo turno di campionato, ha lanciato una vera e propria bomba.

Si torna a parlare di Federico Chiesa, della certezza riguardo all’addio del classe ’97 alla Juventus. Una decisione presa da Thiago Motta e confermata dalla società: il figlio d’arte andrà via, non ci sono più dubbi. E il suo futuro potrebbe clamorosamente portarlo a Milano: almeno nei desideri dello stesso Chiesa, stando a quanto rivelato da Zazzaroni. “So per certo che Chiesa vuole l’inter o il Milan”. Una doppia priorità quella dell’esterno genovese che non lascia spazio a dubbi: adesso bisognerà capire se e come si muoveranno le big milanesi in tal senso.

Il ‘Diavolo’ in quella zona del campo ha confermato Chukwueze ma con Saelemaekers apparentemente spostato nel ruolo di vice Theo Hernandez e Pulisic sulla trequarti, la situazione potrebbe cambiare favorendo un assalto nelle ultime ore di agosto. Marotta, d’altro canto, non ha mai nascosto la stima per Chiesa tant’è che si parla soprattutto di una pazza ipotesi Inter per l’estate 2025 a parametro zero. Non è però minimamente tramontata la possibilità che l’ex Fiorentina, in uscita dalla Juve, possa accasarsi subito alla corte di Simone Inzaghi, rimpolpando l’attacco dell’Inter.