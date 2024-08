Addio definitivo all’Inter, si trasferisce in Arabia: cifre da capogiro

Mentre l’Inter continua a cercare il difensore richiesto da Inzaghi, arriva un’importante novità di mercato per i nerazzurri

Un 2-2 da dimenticare in fretta quello di Genoa per l’Inter già proiettata al prossimo match di campionato di sabato prossimo contro il Lecce, prima avversario stagionale dei Campioni d’Italia a San Siro.

In attesa del ritorno in campo di Lautaro e compagni, la dirigenza nerazzurra continua a sondare il mercato per l’acquisto dell’ultimo rinforzo necessario per completare l’organico a disposizione di Inzaghi. E’ da settimane che l’Inter sta provando ad acquistare un difensore che possa sostituire l’infortunato Buchanan, out per la prima parte di stagione a causa dell’infortunio subito in Copa America.

Dopo essere stata vicina a Cabal e Ricardo Rodriguez, finiti poi alla Juventus e al Betis Siviglia, finalmente l’Inter ha individuato il profilo giusto nell’argentino Tomas Palacios dell’Independiente Rivadavia. Quest’ultimo ha di acquistato il giocatore attualmente in prestito dal Tallares Cordoba.

L’accordo tra i due club agevola l’Inter che ha nell’Independiente l’unico interlocutore nella trattativa. La richiesta degli argentini è di 8 milioni mentre l’Inter è ferma a 6. I nerazzurri puntano a chiudere l’affare in settimana, cosa possibile vista la presenza a Milano di emissari del club argentino e dell’intermediario dell’operazione.

Addio Inter, super offerta dall’Arabia Saudita per il difensore

Alternative in difesa tra le quali non rientra più Mario Hermoso, che era il preferito di Inzaghi. Il difensore spagnolo, attualmente svincolato dopo il mancato rinnovo di contratto con l’Atletico Madrid, è stato accostato all’Inter (e al Napoli) per settimane. Profilo gradito a Inzaghi, Hermoso non è arrivato in nerazzurro su scelta della nuova proprietà di OakTree che ha imposto ai dirigenti di puntare su profili più giovani e con prospettive di valorizzazione come appunto Palacios.

Hermoso per il quale c’è stato anche un sondaggio del Milan prima dell’arrivo di Pavlovic dal Salisburgo. A meno di clamorosi colpi di scena, il futuro del difensore spagnolo non sarà in Serie A ma altrove. Tra le possibili destinazioni potrebbe esserci la Saudi League.

Gianluigi Longari di Sportitalia ha riferito di due proposte arrivate a Hermoso dall’Arabia Saudita, rispettivamente dall’Al Shabab e dall’Al Ittihad, compagine quest’ultima che ha affrontato e sconfitto l’Inter in amichevole e che si è già rafforzata con gli acquisti di Diaby dall’Aston Villa e Aouar dalla Roma. Proposte che, verosimilmente, saranno anche molto ricche per quanto riguardo l’ingaggio.

Vedremo, dunque, quale sarà la decisione di Hermoso ovvero se accettare le ricche proposte arabe oppure attendere il rilancio di qualche club importante europeo. Il difensore spagnolo è uno dei tanti svincolati di lusso ancora in cerca di una squadra. Tra gli altri ci sono Szczęsny, Depay, Rabiot, Hummels e l’ex nerazzurro Cuadrado.