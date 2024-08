Incontro e sprint finale per Palacios: tutti i dettagli

Nuova stretta dell’Inter per il cartellino del giovane difensore centrale argentino Palacios, summit con Talleres e Rivadavia per trovare una quadra sul prezzo dell’affare

Ore sempre più calde in queste giornate conclusive della sessione estiva di mercato. Per l’Inter di Simone Inzaghi valgono davvero oro. Quest’ultimo ha infatti intimato la dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ad accelerare l’intervento di perfezionamento del reparto difensivo, con l’operazione che sembrerebbe portare proprio verso le sponde del club di Viale della Liberazione il nuovo braccetto mancino.

Trattasi del giovane argentino Tomas Palacios, sondato con intensità nelle ultime settimane dalla delegazione nerazzurra nella Primera Liga. Il suo profilo è apparso da subito ideale agli occhi degli addetti ai lavori perché corrispondente all’identikit fornito da Inzaghi, fortemente desideroso di portare in squadra un calciatore che potesse alternarsi ad Alessandro Bastoni senza tuttavia essere un peso né sotto il profilo economico né tantomeno quello anagrafico.

Negli scorsi giorni abbiamo assistito ad un intensificarsi dei contatti fra l’Inter ed il Talleres, club attualmente proprietario del cartellino del calciatore, nonché con l’Independiente Rivadavia, club a cui era destinato Palacios grazie al riscatto previsto nell’accordo in prestito suggellato tempo addietro con la controparte argentina cedente. Adesso entrambe le società avrebbero acconsentito al passaggio di Palacios all’Inter e starebbero giungendo agli ultimi dettagli di rifinitura prima della fumata bianca.

Palacios sempre più vicino, l’Inter e la delegazione argentina ai dettagli

Proprio in questi minuti è arrivata a Milano la delegazione estera dei due club, con cui Marotta ed il resto dello staff provvederanno alla limatura dei costi relativi all’operazione.

Stando agli ultimi aggiornamenti, infatti, l’Inter vorrebbe chiudere l’affare intorno ai 6 milioni di euro con l’inserimento di una percentuale sulla rivendita mentre gli argentini puntano sui 10 milioni. Tale rialzo sarebbe stato giustificato dalla coesistenza di altre offerte più ingenti di provenienza saudita, oltre che un club di Premier League. Palacios avrebbe comunque scelto da tempo la destinazione meneghina come la migliore per il suo futuro e non vede l’ora di poter fare le valigie per concretizzare il trasferimento ed apporre la sua firma sul nuovo contratto.