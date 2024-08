Inter, Klaassen torna subito: trattativa lampo e accordo

Klaassen ha lasciato l’Inter il 30 giugno scorso, alla scadenza del contratto. In nerazzurro ha collezionato appena 18 presenze

Le difficoltà economiche di molti club e le rose spesso extra-large, piene zeppe di esuberi hanno reso più difficile la collocazione dei calciatori svincolati. Non a caso la lista dei disoccupati è ancora lunga e vede nomi ‘illustri’, da Rabiot a Depay fino a Klaassen. Quest’ultimo è ancora a spasso dopo che il 30 giugno scorso è finito il contratto che lo ha legato all’Inter per una sola stagione. I nerazzurri avevano un’opzione per il rinnovo che, come prevedibile, non hanno esercitato.

L’olandese è stato impiegato col contagocce in quella che è stata la prima e unica annata della sua carriera in maglia nerazzurra. Appena 18 le presenze, di cui 4 in Champions, per complessivi 352′. A detta di chi frequenta assiduamente Appiano Gentile, l’ex Ajax è stata una figura importante all’interno dello spogliatoio, uno di quelli che ha sempre dato il buon esempio in allenamento e in quanto a comportamenti da vero professionista.

Inzaghi lo ha spesso elogiato pubblicamente, le sue parole sono sembrate molto sincere anche se poi l’olandese il campo non lo ha visto quasi mai. L’addio dopo un solo anno era pressoché scontato, forse già al suo arrivo che sorprese un po’ tutti. Fu una trattativa lampo, con l’Inter chiamata a coprire l’ultimo buco a centrocampo. Klaassen rappresentava la classica opportunità di mercato, che Marotta e Ausilio hanno deciso di cogliere pure perché a zero.

Klaassen di nuovo in Serie A: si muove il Parma

A proposito di trattativa lampo, Klaassen potrebbe tornare a giocare in Serie A soltanto due mesi dopo il suo addio ufficiale. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Tuttosport’, per il classe ’93 si sta muovendo il Parma. L’olandese potrebbe aggiungere esperienza al centrocampo della squadra di Pecchia, che alla prima giornata di Serie A ha pareggiato in casa contro la Fiorentina.

I ducali hanno fatto un sondaggio, ma non è escluso che presto possano decidere di affondare proponendo a Klaassen un contratto annuale con opzione per un’altra stagione. Per il 33enne esiste sempre la possibilità di un riapprodo in Patria nonché di un trasferimento in Turchia.