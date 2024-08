L’Inter sta per dirgli addio: affare da 8 milioni in Serie A

L’Inter si prepara a dire addio ad un calciatore. Un altro club è pronto ad affondare il colpo: operazione complessiva da 8 milioni

Nove giorni alla fine del calciomercato e squadre al lavoro per completare la rosa. E una delle operazioni potrebbe essere completata già nelle prossime ore. La trattativa è in corso e il club punta a chiudere tutto in tempi brevi per dare il giocatore sin da subito al proprio allenatore.

Una accelerazione che toglie definitivamente fuori dai giochi l’Inter di Inzaghi. I nerazzurri nelle scorse settimane avevano sondato in più di un’occasione il terreno senza, però, affondare il colpo. Ora, però, c’è un altro club di Serie A realmente interessato al calciatore e il colpo potrebbe chiudersi già in questa sessione di calciomercato. Si parla di una operazione complessiva da 8 milioni di euro e presto sono attese delle novità importanti.

Calciomercato: addio Inter, va in un’altra squadra

Come abbiamo scritto in più di un’occasione, l’Inter in questo calciomercato si sta muovendo su due fronti. Il principale è quello di dare a Inzaghi giocatori pronti e in grado di alzare la qualità della rosa. Ma Marotta sta anche lavorando sulla possibilità di assicurarsi i migliori giovani presenti sul panorama nazionale e internazionale. Tra i giocatori di talento seguiti dall’Inter c’è stato anche Giovanni Leoni. Il classe 2006 si è messo in mostra nella seconda parte della scorsa stagione con la Sampdoria attirando l’attenzione di diversi club.

I nerazzurri hanno parlato con la Sampdoria per cercare di trovare un accordo senza, però, mai realmente affondare il colpo. Nei giorni scorsi la notizia che il difensore centrale dei doriani non rappresenta più una priorità per la squadra campione d’Italia. Questo ha portato molte altre dirigenze ad iniziare a ragionare sulla possibilità di piazzare un colpo importante anche in ottica futura e ci sono delle novità importanti.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, i contatti tra Parma e Sampdoria sono entrati nel vivo ormai da qualche ora. I Ducali puntano a prelevare Leoni a titolo definitivo e portarlo subito alla corte di Pecchia. L’offerta sul piatto è di 5 milioni più 3 di bonus per una operazione complessiva da 8. Ora la palla passa direttamente in mano al giocatore e ai doriani. In caso di un via libera da entrambe le parti, allora l’affare si concluderà in tempi brevi. Altrimenti si proverà a trovare un entro il 30 agosto, giorno di chiusura della sessione estiva.