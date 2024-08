Cresce la fiducia: accordo con l’Inter, un anno in prestito

L’Inter si avvicina a piazzare un colpo importante. L’accordo sembra essere più vicino e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’ufficialità

L’ingresso di agosto costringe le squadre ad accelerare su molte trattative. Tra i club che nell’ultimo mese di calciomercato dovranno muoversi c’è anche l’Inter. Le priorità dei nerazzurri in entrata sono un centrale mancino e una seconda punta, ma Marotta in queste settimane proverà a lavorare per costruire la squadra del futuro portando a Milano alcuni dei talenti presenti sul panorama italiano e internazionale.

E uno dei colpi potrebbe essere messo a segno nei prossimi giorni. Secondo quanto riferito da La Repubblica, i nerazzurri stanno dialogando con un club per definire l’accordo e mettere nero su bianco l’operazione. Al momento mancano ancora dei dettagli per arrivare alla fumata bianca, ma nel club campione d’Italia cresce la fiducia e Marotta spera di poter definire il tutto nel giro di poco tempo. Una eventuale accelerazione che consentirebbe di anticipare la folta concorrenza sul calciatore.

Calciomercato Inter, obiettivo Leoni: le ultime

È un Marotta che in questo ultimo mese si muoverà su due fronti. Da una parte regalare i due giocatori richiesti da Inzaghi, dall’altra rispettare la linea verde imposta da Oaktree. Una indicazione che sta portando i nerazzurri a chiudere da subito alcune operazioni per portare a Milano alcuni giovani che, se saranno confermate le attese, faranno parte della squadra futura.

E nella rosa nerazzurra dei prossimi anni potrebbe esserci anche Giovanni Leoni. Il classe 2006 si è messo in evidenza nella parte finale della scorsa stagione con la squadra di Pirlo ed è finito nel mirino di diverse big. L’Inter ha individuato in lui il rinforzo giusto per la difesa del futuro ed ormai da tempo si sta trattando con la Sampdoria per arrivare alla fumata bianca. Stando alle ultime indiscrezioni, la sensazione che si respirerebbe in Viale della Liberazione è assolutamente positiva e nei prossimi giorni si proverà ad arrivare un accordo.

L’idea del club nerazzurro è molto chiara: acquistare il giocatore a titolo definitivo e poi lasciarlo in prestito un anno alla Sampdoria per consentirgli di continuare il percorso di crescita. Poi la prossima stagione non è da escludere un arrivo a Milano e una valutazione di Inzaghi in ritiro se lasciarlo in squadra oppure magari consentirgli una nuova esperienza in Serie A. Ma prima bisognerà chiudere l’operazione e i prossimi giorni in questo senso saranno decisivi.