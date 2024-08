Mani sul grande talento italiano, l’annuncio: “Andrà all’Inter”

L’Inter è vicina a piazzare un colpo importante per il futuro. L’annuncio sul trasferimento è arrivato in diretta: “L’affare si farà”

L’Inter guarda al futuro. La linea verde indicata da Oaktree sta portando il club a lavorare su giovani talenti presenti sul panorama nazionale e mondiale. L’obiettivo da parte di Marotta è quello di portare a Milano i migliori giocatori per iniziare a costruire la squadra dei prossimi anni. Un compito non semplice considerando anche la concorrenza, ma la disponibilità della proprietà americana ad investire facilita sicuramente il compito.

E presto i nerazzurri potrebbero piazzare un colpo sicuramente molto importante. Stando alle ultime indiscrezioni, il club campione d’Italia starebbe per mettere le mani su un grande talento italiano. La trattativa ormai va avanti da diverso tempo e presto si dovrebbe arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Un rinforzo importante in ottica futura considerando anche l’età e le qualità del calciatore.

L’Inter ha già chiuso diversi colpi in chiave futura, ma il lavoro non è assolutamente finito qui. Marotta sta cercando di definire un’altra operazione. Si tratta di un giocatore che piace da tempo ai nerazzurri e l’obiettivo di Viale della Liberazione è quello di concludere tutto entro la fine di questa sessione di calciomercato per spegnere le speranze di tutte le squadre che sono sulle tracce del giocatore.

Calciomercato Inter: colpo vicino, l’annuncio in diretta

Giovanni Leoni è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra. La trattativa tra Inter e Sampdoria va avanti ormai da diverso tempo e a breve dovrebbe concludersi. “Il club campione d’Italia è fortemente interessato al ragazzo – la conferma del direttore sportivo del Padova Mirabelli, squadra che ha ceduto ai doriani il classe 2006, ai microfoni di PadovaSport.TV – Marotta sta cercando un accordo con i blucerchiati e credo che alla fine andrà a Milano. Noi riceveremo un 10% sulla futura rivendita“.

La trattativa, quindi, sembra essere ormai in via di definizione e presto si potrebbe avere la tanto attesa fumata bianca. L’affare dovrebbe concludersi a titolo definitivo, ma il giocatore, almeno di clamorose sorprese dell’ultimo momento, non arriverà immediatamente a Milano. Per lui possibile ancora un anno in prestito alla Sampdoria e poi la prossima stagione il ritiro alla corte di Inzaghi per capire se è pronto oppure no. A prescindere da quando vestirà la maglia nerazzurra, si tratta di un colpo importante in ottica futura per il club meneghino.