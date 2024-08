Addio a zero e destino già segnato: tutto deciso in casa Inter

Si riducono al lumicino le possibilità che il big possa rinnovare ancora coi nerazzurri: sarà addio a zero il prossimo 30 giugno

Ci erano già andati vicini una volta, quando nel corso di ben un anno e mezzo il calciatore e lo stesso club meneghino avevano respinto al mittente le lusinghe provenienti da Oltremanica e non solo. Arrivato – non certo per la prima volta in carriera, considerando che all’Inter ci era arrivato proprio a parametro zero nel 2018 – a scadenza del suo contratto senza aver ancora firmato il rinnovo, il difensore restò – parliamo dello scorso anno – formalmente senza squadra per circa una settimana.

Trovato l’accordo con Marotta l’8 luglio del 2023, l’ex Lazio si è messo a disposizione con la sua esperienza, legandosi alla Beneamata con un biennale fino al 30 giugno del 2025. Oggi, appena un anno dopo l’accordo trovato, si pone nuovamente il problema di cosa fare nella prossima primavera. Quando il calciatore potrebbe firmare un pre-contratto con chiunque in vista del suo prossimo status da free agent.

Stavolta però, non sono attesi miracoli da parte della dirigenza. Né ripensamenti del giocatore, che era stato per lo meno da gennaio 2022 a luglio 2023 in odore di trasferirsi in Inghilterra. Se ci sarà ancora o no la Premier nel suo destino, una cosa appare oggi certa: questa sarà davvero l’ultima stagione di Stefan de Vrij in maglia nerazzurra.

De Vrij all’ultimo ballo: futuro deciso per l’olandese

Già scivolato nelle gerarchie difensive del tecnico Inzaghi all’inizio della scorsa stagione, il difensore olandese ha comunque risposto presente nelle tante occasioni in cui è stato chiamato in causa dall’allenatore. Certo, de Vtij non rappresenta più il baluardo insostituibile che era stato sotto la gestione Conte e nel primo anno del piacentino alla guida dell’Inter: gli anni avanzano anche per il veterano ex Feyenoord, che a fine anno saluterà la truppa dopo 7 stagioni di onorata militanza nel club nerazzurro.

I margini per un dietrofront, come detto, non sembrano esserci. Marotta ha intenzione di ringiovanire il reparto difensivo, andando nel contempo a risparmiare qualcosa dal punto di vista degli ingaggi. Non tra i più bassi della rosa quello del centrale difensivo, che percepisce qualcosa come 3,8 milioni di euro netti all’anno dopo l’ultimo rinnovo.

Il giocatore inizierà a cercare la sua nuova destinazione probabilmente tra qualche mese, dopo che avrà capito in quale tipo di realtà possa sentirsi ancora protagonista giocando da titolare. Uno status che non ha faticato a mantenere per gran parte della sua avventura a Milano.