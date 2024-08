Mourinho prende un Top della Juve per 8 milioni, i tifosi dell’Inter fanno festa

Clamorosa la pista italiana che sta seguendo l’allenatore del Triplete: il portoghese sulle tracce del big bianconero

Spesso si usa a sproposito il termine ‘rivoluzione’. Alle volte bastano due, tre cambiamenti – che magari sono anche fisiologici, da una stagione all’altra – per dire che un allenatore ha modificato radicalmente il volto di una squadra. O le gerarchie al suo interno.

Diverso è però il discorso quando dal nulla, improvvisamente, il suddetto tecnico consegna la fascia da capitano ad un giocatore che mai l’aveva indossata prima, relegando in panchina il condottiero di tante battaglie. Uno che, per inciso, ha tentato di tenere dritta la barca anche nelle peggiori tempeste trascorse.

Ecco, al di là della sicura rivoluzione che sta compiendo Cristiano Giuntoli, il Football Director della Juve, in sede di mercato, ciò che ha fatto Thiago Motta nella prima uscita ufficiale dei bianconeri si ascrive con pieno merito alla stessa categoria.

Oltre a lanciare dal primo minuto in Serie A l’esordiente assoluto Mbangula, l’allenatore oriundo ha fatto accomodare in panchina non solo Douglas Luiz, l’acquisto più costoso dell’estate, ma anche un certo Danilo. Il capitano. Colui che Allegri mai toglieva e al quale mai rinunciava, neppure in caso di impegni ravvicinati o altro.

Qualcuno dice che il gesto dell’ex giocatore dell’Inter sia stato dimostrativo, come a voler far capire che non esistono intoccabili, e che i gradi bisogna guadagnarseli in settimana, allenamento dopo allenamento. Posto che il brasiliano potrebbe anche essersi allenato alla grande, la decisione di Motta ha comunque creato uno sconquasso nell’ambiente. Il rotondo risultato ottenuto col Como non ha lasciato spazio ad alcuna critica, ma i rapporti di forza nello spogliatoio potrebbero esser stati mutati per sempre.

Danilo, c’è il blitz di Mourinho: tifosi increduli

Se ce lo avessero detto anche solo una settimana fa, mai ci avremmo creduto: Danilo può ora lasciare la Juve. La scelta di Motta potrebbe aver rotto qualcosa nell’animo di un calciatore che i tifosi avevano e hanno eletto ad idolo grazie ad un attaccamento alla maglia dimostrato con ottime prestazioni negli ultimi anni. Titolare di un contratto in scadenza a giugno 2023, il verdeoro potrebbe verosimilmente essere ceduto per 8 milioni. Ma ancor più clamorosa è la supposta destinazione del sudamericano.

Sulle tracce dell’ex Porto, Real Madrid e Manchester City si sarebbe infatti mosso un certo José Mourinho, da questa estate tecnico del Fenerbahce. Lo Special One, ancora scottato dall’eliminazione nel Playoff di Champions League, ben conosce il valore dell’avversario di tante recenti battaglie in Serie A.

Indirettamente, acquistando Danilo dalla Juve, il portoghese farebbe un favore non da poco all’Inter, i cui tifosi pensano e credono che alla lunga, senza un big come Danilo, i rivali bianconeri si indebolirebbero.