“Non sarà contento”: Sommer, rivelazione esplosiva

L’inizio di stagione di Sommer non è stato dei migliori e nelle ultime ore c’è stata una rivelazione esplosiva proprio sullo svizzero

Nonostante il rigore parato a Messias, la prima stagionale in campionato di Sommer non è sicuramente tra quelle da ricordare. Diverse le incertezze, a partire dal gol di Vogliacco, per lo svizzero e c’è chi sui social chiede già di dare una chance a Josep Martinez, arrivato in estate dal Genoa e che in ritiro ha impressionato per la sua personalità oltre che bravura.

Una presenza, quella dello spagnolo, che potrebbe condizionare e non poco il suo collega di reparto. La scorsa stagione Audero sicuramente non era in grado di insidiare Sommer. Lo spagnolo sì e non è da escludere che il fatto di avere un secondo di livello assoluto possa aver influito sulla prestazione contro il Genoa. Col Lecce quasi certamente partirà titolare ancora una volta lo svizzero, ma, in caso di altri errori, Martinez potrebbe davvero rubargli i galloni da titolare.

Martinez è arrivato all’Inter per fare il secondo, ma il portiere spagnolo ha tutte le qualità per ribaltare la gerarchia in davvero poco tempo. Lo sa bene anche Inzaghi visto che l’estremo difensore durante il ritiro ha impressionato per la sua personalità oltre che naturalmente per la bravura.

Inter: Sommer e la rivelazione esplosiva

Un dualismo che rischia, almeno per ora, di condizionare Yann Sommer. E’ questo il pensiero di Aldo Serena, che ai microfoni del ‘Guerin Sportivo’ rivela di non condividere pienamente la scelta dei nerazzurri di aver affiancato allo svizzero un portiere come Martinez: “Fai bene, vinci il campionato e poi ti prendono un secondo che ha la capacità di sorpassarti nelle gerarchie. Credo proprio che Sommer non sia particolarmente contento di questa cosa“. Parole che confermano la possibilità di vedere magari già dopo la sosta un Martinez titolare in casa Inter.

Per il momento da parte di Inzaghi non c’è intenzione di cambiare in porta. Il tecnico ha ribadito in più di un’occasione che Sommer è il titolare e Martinez in panchina. Ma in questi casi il giudice supremo è sempre il campo. Se lo svizzero non riuscirà a ripetere quanto fatto la scorsa stagione (e a Genova ci sono stati diversi errori), non è da escludere che si possa decidere di dare fiducia allo spagnolo. E la partita contro il Lecce in questo senso rappresenta un crocevia importante.