Rabiot-Inter prende quota: “La soluzione più probabile”

Il futuro di Rabiot continua ad essere incerto. E la soluzione Inter in questi ultimi giorni sembra prendere sempre più quota. I dettagli

Continua la ricerca di una nuova squadra da parte di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è rimasto svincolato dopo la fine del contratto con la Juventus e per il momento non è arrivata la soluzione ideale. Nelle scorse settimane si è parlato molto di un possibile passaggio allo United, ma alla fine i Red Devils non hanno affondato il colpo.

In questi ultimi giorni sta prendendo quota l’ipotesi di un trasferimento all’Inter. Secondo quanto riferito da L’Equipe, i nerazzurri avrebbero avuto un contatto con il suo entourage per capire la fattibilità di questa operazione.

I parametri dell’età e le richieste del francese non rientrano però nelle indicazioni date da Oaktree, ma in Francia non escludono che alla fine si arrivi ad un compromesso per consentire al centrocampista di tornare in campo essere protagonista in Italia.

L’Inter starebbe valutando la possibilità di introdurre Rabiot nella rosa a centrocampo, scrive l’autorevole quotidiano francese. L’idea di spostare Mkhitaryan come seconda punta in caso di partenza da partenza di Arnautovic potrebbe portare i nerazzurri ad intervenire e tentare un assalto a Rabiot?

Rabiot all’Inter per i bookmakers

Chi scommette sull’affare Inter-Rabiot sono anche i bookmakers. Stando alle quote di Snai, Goldbet e Lottomatica il passaggio del francese alla corte di Simone Inzaghi è dato a 5 o a 6. Gazzabet si mantiene ancora più basso quotandolo a 2.85. Le altre soluzioni per il transalpino sono molto alte. Tra le squadre accostate all’ex Juventus ci sono anche Milan e Roma, ma il club italiano più vicino al centrocampista sembrano essere proprio quello nerazzurro.

Le indicazioni date da Oaktree sono molto chiare: giocatori giovani e futuribili. Rabiot essendo un classe 1995 (29 anni) non sembra rientrare pienamente nelle linee stabilite dalla proprietà americana. Senza dimenticare l’ingaggio del centrocampista. Ma Marotta potrebbe provare a chiedere al fondo un sacrificio per dare ad Inzaghi un calciatore di livello e alzare ancora di più il livello della rosa. Per i bookmakers l’affare si farà.