Altro che Gudmundsson: seconda punta Inter, nome clamoroso

L’Inter continua la ricerca di una seconda punta. Il favorito resta Gudmundsson, ma nelle ultime ore è spuntato un nome clamoroso

L’arrivo di Taremi ha permesso all’Inter di aumentare la qualità nel reparto offensivo, ma non è finita qui. Simone Inzaghi ha chiesto alla società un nuovo attaccante con caratteristiche ben precise. Il nome in pole position da subito è stato quello di Gudmundsson, ma le mancate partenze di Arnautovic e Correa non hanno consentito ai nerazzurri di affondare il colpo. Frenata che sta portando l’attaccante del Genoa a prendere la via di Firenze.

Per questo motivo in casa nerazzurra si lavora ad una alternativa e nelle ultime ore è spuntato un nome clamoroso. Una soluzione che consentirebbe a Simone Inzaghi di avere a disposizione il nuovo attaccante sin dalla prima partita di campionato. Il ko di Taremi preoccupa e non poco per la coperta corta in quel reparto. Ora, però, c’è la nuova idea e nei prossimi giorni questa potrebbe passare da semplice ipotesi a realtà.

Thuram, Lautaro, Taremi e una seconda punta. Questa dovrebbe essere la composizione dell’attacco nerazzurro per la prossima stagione. Inzaghi spera ancora di riuscire ad avere a disposizione Gudmundsson, ma l’islandese sembra essere ormai diretto verso Firenze e quindi in casa Inter si valuta ad una alternativa. E, vista l’abbondanza a centrocampo, non è da escludere ad una soluzione interna per cercare di sopperire a questa assenza

Inter: niente Gudmundsson, Mkhitaryan seconda punta

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi starebbe pensando di schierare Mkhitaryan come seconda punta. Non sicuramente un ruolo inedito per l’armeno visto che l’ha ricoperto più volte in carriera con ottimi risultati. La presenza a centrocampo di giocatori come Zielinski e Frattesi consente al tecnico nerazzurro di valutare anche questa opzione magari a partita in corso se non dall’inizio.

Per il momento questa opzione è destinata a diventare realtà contro il Genoa. L’infortunio di Taremi e la condizione non ottimale di Arnautovic lascia solo Lautaro e Thuram a disposizione nel reparto offensivo. Quindi Inzaghi valuta la possibilità magari a partita in corso di affidarsi all’armeno per far rifiatare uno dei due attaccanti.

Se le risposte dovessero essere positive, non è da escludere che Marotta possa decidere di non affondare più il colpo per una seconda punta e sfruttare questa soluzione interna. Una opzione al vaglio di Inzaghi e toccherà al tecnico dare la valutazione definitiva.