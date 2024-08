Affare da 23 milioni: dall’Inter alla Roma, il giocatore ha detto sì

Obiettivo comune per Roma e Inter. L’accelerata del club ha permesso di sbloccare l’affare e avvicinare la chiusura dell’operazione

Sono giorni intensi dal punto di vista del calciomercato. Mancano ormai una settimana al gong definitivo e le sorprese non mancano assolutamente. Solo nella serata di ieri abbiamo assistito ad un clamoroso dietrofront che resterà nella storia: quello di Dybala. Roma che non ha assolutamente finito di rinforzare la squadra di Daniele De Rossi e prepara una sfida all’Inter per strappare un obiettivo dei nerazzurri.

Il giocatore piace ad entrambe le compagini ed è pronta una sfida di calciomercato. L’inserimento forte della Roma potrebbe portare l’Inter a dire addio al calciatore. Per il momento da parte dei nerazzurri non c’è intenzione rispondere alla proposta giallorossa, ma Marotta resta alla finestra e guarda come andrà a finire la vicenda. In caso di una fumata nera, non è da escludere che da parte del club campione d’Italia si possa tornare a lavorare per l’obiettivo.

Calciomercato Inter: Danso verso la Roma

Il dietrofront di Dybala cambia in parte il calciomercato della Roma. La permanenza dell’argentino potrebbe portare i giallorossi a non insistere sull’esterno mancino. Non è da escludere che un tentativo lo farà lo stesso, ma sicuramente non punterà su un profilo importante come per esempio Chiesa. Resta, invece, aperta la ricerca di un difensore. De Rossi aspetta un centrale che possa rinforzare il reparto e c’è un nome in pole position. La Roma, infatti, nelle ultime ore ha accelerato per Kevin Danso.

Il difensore classe 1998 ha accettato la proposta messa sul piatto dal club giallorosso. Ora resta da trovare l’intesa con il Lens. I francesi non scendono dalla valutazione di 25 milioni (compresi i bonus). Sicuramente la mancata uscita di Dybala complica un po’ i piani dal punto di vista economico, ma si proverà a trovare la giusta formula per regalare il centrale a Daniele De Rossi.

Danso che piace anche all’Inter. I nerazzurri avevano individuato nel classe 1998 il giocatore ideale per sostituire uno tra Acerbi e de Vrij. La permanenza dell’olandese ha portato il club campione d’Italia a non affondare il colpo almeno per il momento. L’opzione del difensore del Lens potrebbe tornare in auge la prossima stagione considerando la possibile rivoluzione del reparto arretrato. Una possibilità naturalmente fattibile solamente in caso di mancata chiusura con la Roma. I giallorossi in questo momento in pole nella corsa al difensore austriaco.