Cosa ha fatto l’Inter: il video che sta emozionando i tifosi

L’ultimo video pubblicato dall’Inter sta emozionando i tifosi in tutto il mondo: cosa riguarda e qual è l’appuntamento che tiene sulle spine i fan

L’esordio dell’Inter nella nuova Serie A non è stato tra le mura amiche, ma a Marassi, uno stadio storicamente difficile per il club nerazzurro, in cui la Beneamata non è riuscita a mostrare il suo volto migliorare e ha portato a casa solo un pareggio con il risultato di 2-2. Poco male, perché ancora c’è diverso tempo per recuperare la mancata vittoria, ma bisognerà iniziare a fare bene già nel match contro il Lecce.

Con un San Siro pieno e pronto a spingere, i nerazzurri non possono fallire l’appuntamento con i tre punti per non far prendere il largo alle dirette concorrenti e riprendere la corsa al titolo di campione d’Italia. Per questo, l’aiuto del pubblico, il dodicesimo uomo in campo, sarà fondamentale anche in questo caso, come in tutti gli ultimi anni.

L’Inter carica i tifosi: il video emozionante in vista del Lecce

L’Inter è molto grata ai suoi fan che sono riusciti a dare un contributo importante anche nella scorsa stagione, quella che ha portato in dote la seconda stella. Per questo, ha deciso di pubblicare sul suo profilo YouTube un filmato molto emozionante sulle note di ‘Ogni volta’ di Vasco Rossi, in cui ha raccolto molto istanti di esultanze, lacrime, gioia e pathos da parte dei tifosi allo stadio.

Quasi come a dire che i protagonisti sono sempre loro, i ragazzi, gli adulti e gli anziani che ogni settimana arrivano al Meazza per sostenere i loro beniamini e fare la differenza. Se non ci fossero loro, chissà cosa farebbe l’Inter, e viceversa, in un connubio d’amore che spesso fa la differenza anche sul campo da gioco.

In poche ore sono davvero tante le reazioni al video che sono arrivate, tutte di attaccamento al club e alla maglia, come è oggi e come sarà sempre per tanti cuori nerazzurri.