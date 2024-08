Inter, un giapponese per l’attacco: affare choc col City

Un giapponese conteso fra Inter e Manchester City: ecco perché l’approdo in Premier appare molto più probabile

Pep Guardiola vuole un attaccante di qualità. Di conseguenza, il City, malgrado le voci sul rischio di una penalizzazione storica (per l’ormai vecchia questione delle violazioni finanziarie), è pronto a investire. Da fuori, il reparto potrebbe sembrare più che completo. Ma Guardiola ha bisogno di un attaccante di riserva, dopo che il City è rimasto orfano di Julian Alvarez.

E l’allenatore spagnolo ha un profilo gradito per il suo City: si tratterebbe dell’attaccante giapponese Kyogo Furuhashi. Un calciatore di ottima qualità, anche se non così noto fuori dal Giappone e dalla Scozia. Dopo tre anni a Glasgow, dove ha giocato con la maglia del Celtic, l’attaccante giapponese potrebbe essere pronto a partire. E sembra che i suoi agenti stiano da tempo offrendo il suo cartellino in giro per l’Europa.

Il giapponese, idolo per gli Hoops e nel suo Paese d’origine, potrebbe aver intrigato anche Simone Inzaghi. Nel momento in cui l’allenatore piacentino, al termine dello scorso campionato ha chiesto alla dirigenza una seconda punta di qualità, è venuto subito fuori il nome di Albert Gudmundsson (da qualche giorno passato ufficialmente alla Fiorentina). Ma la dirigenza nerazzurra ha di certo valutato anche altri nomi.

Fra questi, secondo alcune voci, ci sarebbe stato anche Kyogo Furuhashi. L’attaccante giapponese potrebbe poi essere stato proposto alla dirigenza nerazzurra anche qualche settimana fa, allorquando si è capito che l’Inter non si sarebbe mossa per l’islandese.

L’Inter non ha comunque approfondito la possibilità di acquisto. Non avrebbe potuto. Tre i motivi. Il primo: il mercato bloccato per via delle mancate cessioni di Correa e Arnautovic. Secondo: il costo alto richiesto dai Celtic. E terzo: l’età del nipponico troppo vicina ai trenta per allinearsi al progetto tecnico imposto da Oaktree.

L’attaccante giapponese offerto all’Inter è vicinissimo al City

Il Celtic vuole guadagnarci almeno 15 milioni. Il club scozzese lavora così da anni: cerca giocatori dai costi contenuti e investe sul loro sviluppo per poi ottenere delle plusvalenze. Il giapponese preso dal Vissel Kobe nel 2021 per circa 6 milioni potrebbe quindi partire per più del doppio. Per il Manchester City, in teoria, non dovrebbero esserci problemi a corrispondere la richiesta.

A ventinove anni, la scorsa stagione, Kyogo è diventato uno dei giocatori più forti del Celtic. Può giocare da prima o seconda punta o da ala sinistra. Ha grande versatilità e capacità di applicazione tattica. Le sue qualità principali sono la velocità, la capacità di arrivare alla conclusione e l’intensità con cui va a pressare.

Ha anche dimostrato qualità nel gioco aereo: nonostante non sia troppo alto, ha segnato diversi goal di testa, mettendosi in luce come attaccante assai reattivo e predisposto all’anticipo. Il dato più interessante della sua ultima stagione in Sconzia è relativo agli expected goal: la media è di 0,69. Il giapponese, infatti, tira molto, ed è una cosa che a Guardiola piace. Negli ultimi mesi è anche migliorato nel tener palla e nei passaggi. Prima era un giocatore egoista: un fantasista poco prevedibile. Adesso sa anche rendersi utile come uomo di collegamento del gioco.

Sul giapponese pare che ci siano anche squadre arabe. Intanto, sempre dall’Arabia Saudita, pare che l’Al Hilal abbia presentato una proposta formale per ingaggiare Joao Cancelo dal City. Un giocatore che Guardiola non vede l’ora di cedere.