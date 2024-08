Inzaghi stravolge l’Inter: sta provando una grande novità

Simone Inzaghi è pronto a stravolgere l’Inter, nonostante non siano arrivate grosse novità dal calciomercato: una di queste potrebbe essere decisive

L’Inter ci ha abituato a un tessuto tattico ben preciso, un 3-5-2 con pochi compromessi e che negli ultimi anni ha portato parecchi risultati, non solo con Simone Inzaghi in panchina, ma prima anche con Antonio Conte. Con un calciomercato piuttosto oculato, senza grandi esborsi economici, sono comunque arrivati trofei molto importanti in campo italiano, tra cui due scudetti e anche una finale di Champions League.

In questa stagione, però, qualcosa potrebbe cambiare e l’abbiamo visto già durante la prima giornata di Serie A. Il tecnico di Piacenza sta sperimentando un 3-4-3 molto più offensivo e senza esterni d’attacco, ma con tre prime punte pronte a cambiarsi di posizione tra loro e a seminare il panico negli ultimi trenta metri, puntando sull’uno contro uno contro i difensori avversari.

Con l’arrivo di Taremi in nerazzurro questa possibilità è sempre più concreta per l’allenatore ex Lazio. L’ex Porto può agire sia da prima punta, sia da seconda punta e può girare attorno a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, dando ben pochi riferimenti alla retroguardia avversaria. Con la permanenza di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, inoltre, ci sarebbe anche la possibilità numerica di pensare a un assetto del genere dal primo minuto.

Il nuovo tridente dell’Inter: Inzaghi l’ha provato ad Appiano Gentile

Chi pensava che l’esperimento provato contro il Genoa fosse solo un caso isolato, è stato subito smentito. Infatti, il tecnico di Piacenza ha subito confermato che non si tratterà semplicemente di una necessità da gara in corso, ma di un’eventualità da tenere in considerazione anche dal primo minuto.

In settimana è arrivata la conferma, dato che ad Appiano Gentile la soluzione è stata provata in più occasioni durante la preparazione al Lecce, come se fosse un tema tattico da riproporre anche nel prossimo futuro. E così sarà effettivamente, soprattutto quando sarà trovato il giusto equilibrio.

Infatti, quando l’Inter ha schierato le tre punte, i problemi non sono mancati in difesa e a centrocampo, dove la squadra ha fatto decisamente più fatica a reggere botta. È vero che contro il Genoa è stato scelto anche un altro uomo offensivo come Frattesi, ma Inzaghi dovrà preparare al meglio anche le coperture e il pressing immediato per far sì che diventi una soluzione credibile nell’immediato.