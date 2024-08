Si svincola dall’Inter e firma con un altro club di Serie A, assurdo!

Forse unica nota davvero stonata di un’annata trionfale, quella scorsa, il giocatore si è svincolato dall’Inter: un club di A spinge per lui

Nemmeno 200 minuti in Serie A, con una sola singola apparizione dal primo minuto. 82′ in Champions League, per lo più quando la partita non aveva più nulla da dire. Per finire, 74′ nella sfortunata gara secca di Coppa Italia che ha visto i nerazzurri soccombere ai supplementari contro il Bologna a San Siro.

Non esattamente un’esperienza indimenticabile per l’esperto calciatore arrivato a Milano via Ajax ma a parametro zero. La grande concorrenza nel prestigioso centrocampo nerazzurro lo ha costretto il più delle volte non solo alla panchina, ma anche a non entrare affatto in campo.

Acquisto last minute – nel vero senso della parola – di un Marotta sempre attento a garantire a Simone Inzaghi una grande quantità di ricambi in ogni reparto, il giocatore olandese è stato pressoché invisibile nella sua avventura all’ombra della Madonnina. Il contratto annuale firmato lo scorso 1 settembre non è stato oggetto di trattativa tra le parti per un eventuale rinnovo: l’avventura di Davy Klaassen in maglia nerazzurra si è di fatto conclusa lo scorso 30 giugno.

Il futuro del giocatore, ancora in cerca di una squadra dopo il suddetto svincolo, potrebbe però essere ancora nel nostro campionato. Indiscrezioni dell’ultim’ora confermano l’interesse di un blasonato club appena risalito nella massima serie dopo un purgatorio in cadetteria durato fin troppo.

Klaassen, il club neopromosso corteggia l’olandese

Il Parma di Fabio Pecchia avrebbe visto nell’esperto olandese una pedina importante per il suo centrocampo. Sarebbero stati già avviati i contatti con l’entourage del giocatore, rimasto finora senza un club forse a causa del suo storico a livello di ingaggio: non esattamente uno stipendio basso, quello percepito negli ultimi anni dal classe ’93.

Ad ogni modo, se vuole evitare di restare qualche mese o addirittura un anno fermo, Klaassen dovrà rivedere le sue pretese economiche. La destinazione crociata potrebbe essere perfetta per rilanciarsi, presumibilmente da titolare, in una realtà comunque ambiziosa come quella parmense.

Al momento non è stata ancora presentata alcuna offerta ufficiale ma la trattativa, essendo scevra da dialoghi col club di appartenenza, può infiammarsi davvero da un momento all’altro. C’è tempo fino al prossimo 30 agosto per chiudere un affare che per il club neopromosso potrebbe essere davvero prestigioso.