Champions League 2024/25, ci siamo: le fasce e cosa rischia l’Inter

La Champions League 2024/25 e il suo nuovo format si avvicinano: andiamo a scoprire la suddivisione delle fasce e la posizione dell’Inter

A settembre prenderà il via una Champions League tutta nuova e con grandi novità. Infatti, come è noto la coppa dalle grandi orecchie ha cambiato totalmente strada per permettere alla vincitrice di sollevarla al cielo. Sarà più, ci saranno più partite e più possibilità per restare in gioco rispetto ai gironi.

Cambiano, però, anche la modalità con cui verranno decise le fasce e questo potrebbe incidere tanto anche sul percorso dell’Inter e delle altre italiane. Negli scorsi anni, siamo stati abituati a ragionare prima su chi vinceva i campionati nazionali, e che aveva diritto alla prima fascia diretta, poi sui trascorsi recenti in Champions League, e ancora sulla territorialità e altri fattori decisivi per l’attribuzione.

Ora le cose sono un po’ diverse. Innanzitutto, chi vince il campionato non viene assegnato automaticamente alla prima fascia, ma può comunque rientrarci. Infatti, la UEFA ha deciso che fosse giusto puntare soprattutto sul ranking per l’attribuzione delle fasce. Insomma, a parte la vincitrice della Champions League dell’anno precedente, gli altri otto posti in prima fascia saranno dati in base alla classifica UEFA delle migliori squadre.

La situazione dell’Inter e delle altre italiane per la prossima Champions League

Intanto, c’è una buona notizia per i tifosi dell’Inter. Con 101 punti, i nerazzurri sono certi di essere in prima fascia, che quindi dovrebbe rendere un po’ più semplice il percorso dei nerazzurri per andare avanti nella competizione. Si tratta, inoltre, dell’uni

co club di Serie A che avrà l’accesso proprio con quella fascia.

Infatti, Atalanta e Juventus hanno rispettivamente 81 e 80 punti e sono in seconda fascia, mentre il Milan è in seconda fascia, per ultima, a 59 punti. Il Bologna è in quarta fascia, anche lei ormai certa del suo piazzamento. Dai sorteggi quindi la squadra che potrebbe uscirne meglio è proprio l’Inter, anche se dobbiamo considerare che i nerazzurri dovranno comunque avere altre 8 avversarie da pescare subito, quindi il fattore fascia potrebbe anche essere attenuato rispetto alle altre stagioni.