De Paul-Inter, così cambia tutto: la risposta di Oaktree

Il futuro di Rodrigo De Paul potrebbe essere ancora una volta in Italia: così cambia tutto ancora una volta per il ritorno del centrocampista

Il futuro di Rodrigo De Paul è stato discusso a lungo negli ultimi anni, praticamente dall’anno dopo l’addio all’Udinese per passare all’Atletico Madrid. Il percorso della mezzala con i Colchoneros non è stato straordinario, ma il discorso cambia con l’Argentina, dove il calciatore si è imposto come un’icona del gruppo nei recenti successi internazionali.

Conosciamo bene tutte le sue qualità dall’esperienza all’Udinese: in quegli anni, il talento del trequartista è definitivamente esploso , acquisendo rilevanza anche sotto il profilo internazionale. La sua tecnica, la qualità nella conduzione del pallone e la capacità di arrivare all’assist e al tiro sono stati fondamentali per i friulani, anche se alla fine le big del nostro Paese non sono riuscite ad accaparrarselo.

La speranza è che nel prossimo futuro le cose possano cambiare e che finalmente tutti i rumors relativi il calciatore vadano a buon fine. L’Atletico Madrid, intanto, sta facendo la voce grossa sul calciomercato e ha chiuso diversi colpi, anche Gallagher dal Chelsea. A questo punto, per il talento dell’Albiceleste gli spazi sono ancora più stretti, tanto da lasciar pensare a un addio già durante il calciomercato di gennaio.

De Paul torna in auge per l’Inter: possibile arrivo a gennaio

Per quest’estate, il centrocampo dell’Inter è stato sistemato con l’arrivo di Piotr Zielinski e senza l’uscita di big, per cui il reparto soddisfa Inzaghi e non verrà aggiornato con altri acquisti. Il polacco offre ampie garanzie, può giocare in diversi ruoli e Oaktree, almeno per il momento, non ha intenzione di investire su De Paul.

Già nei prossimi mesi, però, le cose potrebbero cambiare. Innanzitutto, se non dovesse trovare lo spazio auspicato, l’entourage dell’argentino potrebbe iniziare a offrirlo a molte big europee, a partire dall’Inter, cercando di farlo tornare in Italia. Il cartellino dell’ex Udinese vale meno rispetto al passato, per cui potrebbe anche arrivare per solo 15 milioni di euro.

Il problema è l’ingaggio, che dovrebbe comunque restare sotto i 5 milioni di euro, ed è rappresentato proprio dalla volontà di Oaktree. La proprietà ha indicato la linea giovane, la necessità di acquistare i migliori talenti e puntare su di loro. De Paul non è più un ragazzino, ma un calciatore nel pieno della carriera, per cui la pista è comunque difficile si concretizzi.