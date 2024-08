L’Inter ha scovato il ‘nuovo Camarda’: colpo pazzesco in attacco

Tutti parlano di Francesco Camarda, ma l’Inter potrebbe aver scovato un bomber simile al talento rossonero: colpaccio in attacco

I piani dell’Inter per il futuro sono ben scanditi e passano da una linea chiarissima che Oaktree ha voluto dare fin dalla sua salita ai vertici del club, quindi in proprietà. Il club meneghino ha bisogno di puntare sui giovani, quel serbatoio di talento fondamentale per pianificare il nucleo saldo della squadra e creare capitale economico con investimenti proficui.

L’abbiamo visto anche nell’attuale sessione di calciomercato, dato che i nerazzurri hanno evitato di portare a Milano calciatori come Ricardo Rodriguez, rifiutando la loro esperienza in nome di potenziali in erba, da far crescere e valorizzare in nerazzurro. Anche per l’attacco si farà lo stesso discorso. Attualmente il reparto offensivo è piuttosto bilanciato, ma un colpo giovane sarà portato a termine nel 2025, soprattutto dopo l’addio di Arnautovic e Correa.

Mentre il Milan si gode la crescita esponenziale di Francesco Camarda, che sta facendo bene anche nel salto con il Milan Futuro, i nerazzurri potrebbero rispondere con un colpo sensazionale proveniente dal Brasile. Stiamo parlando di Juliano, attaccante del Bragantino Under 20, che in pochi conoscono, ma che potrebbe rappresentare un nome davvero importante nei prossimi anni.

L’Inter mette gli occhi su Juliano: caratteristiche alla Camarda, futuro in Europa

Ancora non ha grande esperienza tra i grandi, ma Juliano ha solo 16 anni – è un classe 2008 – e il club ha ben chiaro il suo percorso di crescita. Cercherà, infatti, di dargli sempre più spazio fino a permettergli di diventare un riferimento anche della prima squadra.

Basta guardare alcuni stralci delle sue partite per rendersi conto di che tipo di calciatore stiamo parlando: è molto bravo nell’eludere la linea difensiva avversaria, sa attaccare molto bene la profondità ed è freddo davanti al portiere. La tecnica è brasiliana, non quella dei fantasisti, ma comunque notevole.

Deve ancora strutturarsi del tutto fisicamente, ma i suoi potenziali di crescita sono enormi anche in tal senso. Il calciatore è ancora minorenne, con tutto ciò che significa nel calcio brasiliano e nella gestione delle procure, ma l’Inter continuerà a seguirlo da vicino, sperando che aumenti il minutaggio in prima squadra. Il costo è ancora relativamente basso e per questo i nerazzurri potrebbero anticipare la concorrenza e tentare di bloccarlo già nei prossimi mesi.