Maxi sconto e lo prende Ausilio: il sostituto di Acerbi a 10 milioni in meno

Piero Ausilio potrebbe tentare un grande affare sul calciomercato: il nuovo difensore può arrivare a 10 milioni in meno del previsto

L’attuale sessione di calciomercato sta volgendo al termine ed è difficile aspettarsi grosse sorprese da parte dell’Inter negli ultimi giorni, o almeno nomi in grado di cambiare gli equilibri della squadra. Oaktree non ha accordato grandi investimenti, la dirigenza ha puntato sulla permanenza del gruppo forte e ha portato alla seconda stella, quindi c’è stato solo qualche ritocco e delle idee che non si sono concretizzate.

Nel 2025, però, le cose cambieranno per forza di cose. Oltre all’attacco, dopo Arnautovic e Correa andranno via per forza di cose, bisognerà mettere a posto la difesa, visto che i contratti di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij scadranno a giugno 2025. Non è detto che partano entrambi, anzi è possibile che l’olandese resti ancora a disposizione di Simone Inzaghi, ma almeno un nuovo profilo andrà inserito e le possibilità economiche di Oaktree non sono così elevate.

Piero Ausilio, però, potrebbe rispolverare un colpo a cui aveva già pensato negli anni scorsi e che potrebbe pagare parecchio nel gioco del tecnico piacentino. L’affare può decollare a cifre decisamente inferiori rispetto a quelle paventate rispetto a un anno fa.

L’Inter ripensa a Schuurs: c’è il dubbio legato alle sue condizioni fisiche

Un profilo che è sempre piaciuto tanto al dirigente dell’Inter per la difesa è quello di Perr Schuurs. Parliamo di un difensore di stampo olandese che in Italia ha fatto benissimo con la maglia del Torino da centrale puro di difesa, proprio fino a una partita contro i campioni d’Italia, in cui ha riportato un grave infortunio al ginocchio sinistro.

Purtroppo dopo mesi di stop, terapie e attesa, la situazione non è stata risolta del tutto e il ragazzo ha dovuto sottoporsi a un’artroscopia al ginocchio, con la speranza di tornare in campo nel 2025. Certo, dopo più di un anno ai box non sarà facile tornare quello di un tempo, ma Schuurs ha tutte le qualità fisiche e tecniche per farcela.

La sua valutazione, come diretta conseguenza delle sue condizioni di salute, è scesa parecchio. Si parlava di 25 milioni di euro per strapparlo al Torino, ora ne basterebbero solo 15. A questo punto, bisognerà aspettare il ritorno in campo e dovrà dimostrare di aver davvero messo a posto i problemi articolari: a quel punto, il trasferimento in una big non sarebbe utopia.