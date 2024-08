Accordo totale con l’Inter: è fatta, c’è anche l’ufficialità

Ecco il nuovo sponsor di manica per le divise di tutte le squadre dell’Inter in questa stagione, siglato l’accordo con il marchio di criptovalute Gate.io. Sarà visibile sin dal match contro l’Atalanta

Dopo l’esperienza fallimentare vissuta dall’Inter nei rapporti con il vecchio main sponsor Digitalbits, reo di non aver saldato in toto i compensi spettanti secondo l’accordo stipulato con la casa nerazzurra in precedenza, la vecchia proprietà si era affidata in via del tutto temporanea alla forza di Paramount+ per garantire all’Inter almeno una stagione di solidità nell’attesa di raggiungere nuovi accordi con partner esteri ancora più forti sul mercato internazionale.

Bravura e fortuna han voluto che proprio all’inizio della nuova stagione l’Inter sia riuscita a chiudere non soltanto un importante partnership secondaria con Qatar Airways ed altre realtà importanti dello scenario finanziario globale, ma sia riuscita ad accogliere in famiglia anche il marchio Betsson. Questi sono infatti sponsor principale di maglia di tutte le formazioni nerazzurre impegnate nei rispettivi campionati e slancia ulteriormente il brand grazie ad un introito niente male da circa 30 milioni stagionali, distribuiti nell’arco dei prossimi cinque anni.

Gate.io nuovo Sleeve Partner dell’Inter, esordio contro l’Atalanta

Assieme alla rinvigorita collaborazione con Nike, infine, il reparto business del club ha altresì colto l’occasione per ufficializzare un ulteriore accordo che porta sulle divise della prima squadra maschile e della prima squadra femminile, nonché delle squadre Under-20, il nuovo Official Sleeve Partner.

Trattasi di Gate.io, uno dei principali fornitori di servizi di criptovalute attualmente disponibili sul mercato. Tale partnership punta altresì al rinforzo dell’immagine societaria sul web, grazie all’attuazione di campagne di marketing congiunte e al lancio di una serie di esperienze dedicate in esclusiva alla fan base nerazzurra sparsa in giro per il mondo. Il nome del marchio verrà apposto sin dalla prossima partita di campionato contro l’Atalanta.

“Siamo contenti di questo passo, condividono la stessa visione innovativa dell’Inter”, ha raccontato il CEO Corporate Alessandro Antonello a margine della firma dell’accordo con i rappresentanti di Han Lin, fondatore della piattaforma. Di tutta risposta quest’ultimo ha rinnovato il proprio entusiasmo sottolineando la folta presenza di sostenitori nerazzurri a livello globale, oggetto principale della campagna di coinvolgimento della community all’insegna della continua crescita – anche economica – del brand.