Colpaccio Rabiot a zero: l’Inter esce allo scoperto

Adrien Rabiot all’Inter… ecco cosa si è scoperto sull’ipotesi di mercato. I dirigenti nerazzurri non si nascondono più

Ausilio e Marotta privilegiano per necessità gli affari a zero, e finora sono stati bravi a chiudere interessanti colpi in entrata muovendosi con opportuno anticipo per bloccare giocatori in scadenza o con il giusto tempismo per convincere free-agent corteggiati da club ricchi e importanti. Il più delle volte è andata bene (Onana, Calhanoglu, Mkhitaryan, Thuram), altre volte è andata maluccio (Cuadrado, Klaassen). E ora bisogna capire che risultati daranno gli ultimi due investimenti (Taremi e Zielinski).

Pur volendo presentare la dirigenza nerazzurra come una compagine specializzata nei colpi a zero, appare fondamentalmente assurdo accostare ogni giocatore in scadenza o con contratto scaduto all’interesse dell’Inter. Prendiamo Rabiot. Centrocampista di grande esperienza, buon fisico e spiccata leadership, atleticamente importante, tatticamente prezioso e tecnicamente decente. Un elemento che potrebbe far comodo a qualunque squadra di livello. Specie a chi ha buchi a centrocampo.

La mediana dell’Inter però è già completa. E nei piani nerazzurri non dovrebbe esserci mai stata la suggestione di aggiungere un altro centrocampista con preteste economiche insostenibili. Ciononostante, per quasi tutta l’estate il nome di Rabiot è stato accostato anche all’Inter. La mamma procuratrice del francese ex Juve potrebbe aver parlato con Marotta? Sì, è possibile…

Di recente lo ha confermato anche Biasin, giornalista vicino alla società nerazzurra. Un colloquio fra le parti potrebbe esserci stato sul serio. Ma, a fronte dei troppo alti costi dell’operazione, secondo il giornalista di Libero, l’Inter si sarebbe subito tirata indietro. Il francese vuole uno stipendio alto e sua madre pretende un importante bonus alla firma, a parte le commissioni.

Una timida manifestazione di interesse e nulla più: l’Inter esce allo scoperto su Rabiot

Qualche giorno fa scriveva la stessa cosa anche L’Equipe, secondo cui l’Inter non avrebbe mai mollato davvero Rabiot, pur facendo subito presente che la propria offerta non avrebbe mai potuto superare i 5,5 milioni a stagione.

L’ex PSG pretende molto, molto di più. E ciò significa che non ha più mercato in Italia. Forse, l’unica squadra di Serie A ancora attenta alla sua situazione è il Milan. Ibrahimovic, secondo alcune voci, avrebbe parlato più volte con il giocatore. Anche se, arrivati a questo punto, per il classe 1995 nato a Saint-Maurice le ipotesi più concrete riguardano un trasferimento Oltremanica o nella penisola arabica. Il francese, a quel che si dice, vorrebbe giocare ancora in Europa. Ma tutte le squadre interessate, finora, si sono scontrate con pretese economiche troppo, troppo alte.

A questo punto, l’Inter può venire definitivamente allo scoperto: le cifre richieste da Rabiot non sono in alcun modo conciliabili con le possibilità societarie. Quindi nulla da fare.

La mano di Véronique

In Inghilterra scrivono che Adrien vorrebbe trasferirsi al Manchester United, ma i Red Devils gli hanno già chiesto di venire loro incontro rispetto alle pretese di ingaggio. Il problema di Rabiot sarebbe la madre e procuratrice Véronique: un’agente che si sta facendo odiare dai dirigenti di mezza Europa con le sue richieste assurde e che ai tempi del PSG faceva tremare anche Nasser Al-Khelaifi e Mbappé.

Secondo alcune vecchie notizie, avrebbe chiesto 9 milioni a stagione a De Laurentiis. Più un bonus alla firma. I Red Devils si sarebbero fermati a una proposta di contratto biennale da 7,5 milioni di euro all’anno (gli stessi soldi che gli aveva offerto la Juve per un rinnovo). E l’offerta non sarebbe piaciuta alla procuratrice, che si aspetta anche qualche milioncino di commissione per sé stessa.

Sembra dalla Premier, potrebbe muoversi anche il Liverpool, che però non sembra intenzionato a offrire uno stipendio così alto. Le offerte arabe (potrebbero esserne arrivate un paio finora) non hanno convinto invece il giocatore, che spera di poter giocare ancora in Premier, dopo averci dovuto rinunciare l’anno scorso con la Juve.