Dall’Inter al Fenerbahce, un Top assoluto vola da Mourinho

Mercato dell’Inter in fermento nelle ultime ore. I nerazzurri sono vicini a un nuovo innesto. Intanto Mourinho punta un top player

Ultima settimana di agosto ricchissima per l’Inter tra impegni di campionato (contro Lecce e Atalanta), sorteggio di Champions League e ultimi movimenti di mercato, sia in entrata che in uscita.

Finalmente, i nerazzurri hanno trovato il difensore che sostituirà Buchanan. E’ in arrivo, infatti, Tomas Palacios. Accordo raggiunto con l’Indipendiente Rivadavia per il classe 2003 che approda in nerazzurro a titolo definitivo. Palacios è atteso la prossima settimana a Milano per gli esami medici di rito e la firma sul contratto che lo legherà all’Inter per le prossime stagioni.

Per prenderlo l’Inter ha speso 6.5 milioni cui andranno ad aggiungersi i soliti bonus. Un affare che ha avuto il placet decisivo da OakTree. La nuova proprietà ha infatti preteso l’acquisto di un difensore giovane e da valorizzare. Per questo motivo, la dirigenza nerazzurra è stata costretta ad abbandonare due obiettivi particolarmente graditi a mister Inzaghi come Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez, entrambi svincolati da Atletico Madrid e Torino.

Dall’Inter al Fenerbahce, ci prova Mourinho

A proposito di difensori svincolati, l’Inter un anno fa perdeva Milan Skriniar, trasferitosi a parametro zero al PSG dopo il mancato rinnovo con i nerazzurri. I campioni di Francia puntavano molto sullo slovacco per consolidare la solidità di un reparto arretrato che già annoverava difensori di qualità come Marquinhos e Kimpembe.

Il primo anno di Skriniar al PSG si è rivelato, tuttavia, ben al di sotto delle aspettative. Il feeling con Luis Enrique non è sbocciato e lo slovacco non ha avuto il posto da titolare garantito, complice anche un infortunio alla caviglia che l’ha tenuto fuori per due mesi a inizio 2024.

La conferma ulteriore che Luis Enrique non “vede” l’ex interista si è avuta nelle prime due giornate della Ligue 1. Nella prima, Skriniar è rimasto in panchina a Le Havre. Con il Montpellier, invece, non è stato convocato per scelta tecnica, indizio inequivocabile che l’allenatore spagnolo non punta più su di lui. Di fatto, Skriniar è diventato così un’opportunità di mercato nell’ultima settimana della sessione estiva.

Subito il nome dello slovacco è stato accostato a vari top club come Juve e Bayern Monaco. Come riportano i colleghi di Footmercato, non è da escludere una sua cessione in Turchia con il Fenerbahce di Mourinho pronto ad acquistarlo magari in prestito per limitare gli elevati costi dovuti all’ingaggio attualmente percepito da Skriniar. L’ex Inter sarebbe stato proposto anche ai rivali del Fener ovvero Besiktas e Galatasaray. Uno scenario davvero impensabile fino a un anno fa, quando lo slovacco era considerato un inamovibile nel PSG.