Esami infortunio Lautaro: ecco cosa succede

In casa Inter c’è apprensione per le condizioni di Lautaro. Il capitano nerazzurro ha saltato il match contro il Lecce per un affaticamento

Archiviata la vittoria contro il Lecce, nelle prossime ore l’Inter riprenderà gli allenamenti per preparare un match insidioso: quello con l’Atalanta di Gasperini. La Dea ha dimostrato di essere già in palla e per i nerazzurri rappresenta il primo vero importante test di questo inizio di stagione.

Tra le cose da valutare anche le condizioni di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro ha saltato il match contro il Lecce a causa di un affaticamento agli adduttori ed ora alla ripresa degli allenamenti saranno effettuati gli approfondimenti del caso. Non sono da escludere degli esami strumentali per avere un quadro più chiaro.

Ad oggi la certezza da parte dell’Inter è rappresentata dal fatto che il giocatore scenderà in campo solamente se ha smaltito completamente il problema fisico. Nessuna volontà di prendersi rischi inutili visto che siamo ancora ad inizio stagione.

L’assenza contro il Lecce è stata una batosta per Lautaro. L’argentino, infatti, stava aspettando da tempo questo match per ritrovare il gol a San Siro che manca ormai da sei mesi. L’affaticamento all’adduttore, però, lo ha fatto restare fuori e a questo punto l’appuntamento con il gol in casa dovrà essere rimandato almeno di una settimana. Tutto dipenderà da come procederà il recupero da questo problema fisico.

Inter: infortunio Lautaro, le condizioni

L’intenzione da parte dell’Inter è quella di non prendersi rischi con Lautaro. Inzaghi nel post partita di Lecce ha confermato che le condizioni dell’argentino saranno valutate giorno dopo giorno e non è da escludere che lo staff medico possa autorizzare degli esami strumentali per avere un quadro più chiaro. La speranza è che si tratti davvero di un semplice affaticamento muscolare dovuto al lavoro fatto in questi giorni per rientrare in forma il prima possibile (ricordiamo che l’argentino ha saltato tutto il ritiro ndr), ma non è da escludere un altro problema più grave.

Prossimi giorni che saranno fondamentali anche per capire se sarà convocato oppure no dall’Argentina. L’Inter spera che Scaloni non lo convochi così da sfruttare la sosta per recuperare il tempo perso quest’estate. Naturalmente un quadro più chiaro lo si avrà solamente alla ripresa degli allenamenti e in quel momento sapremo anche se l’attaccante argentino si sottoporrà a degli esami strumentali oppure le condizioni saranno valutate solo dallo staff medico e tecnico.