Il piano di Marotta e il mercato chiuso: la verità dopo l’arrivo di Palacios

Tomas Palacios potrebbe chiudere anzitempo il calciomercato dell’Inter: tutta la verità sui piani nerazzurri e cosa aspettarci nei prossimi giorni

L’Inter ha chiuso una delle telenovele dell’estate con l’arrivo di Tomas Palacios in nerazzurro. La trattativa è durata per giorni e, per certi versi, non si è rivelata per nulla facile, visto che la proprietà del cartellino era di fatto divisa tra Talleres e Independiente Rivadavia, dato che quest’ultimo aveva il diritto di riscatto del 50 per cento per gennaio.

Javier Zanetti si è mosso in prima persona e pian piano l’Inter è riuscita a dipanare la matassa, assicurandosi le prestazioni del 21enne e anticipando il forte pressing che stava arrivando dalla Bundesliga, anche grazie a una maggiore disponibilità economica rispetto a quella dei nerazzurri.

Ora in molti si chiedono come si muoverà l’Inter sul calciomercato nei pochi giorni rimanenti e soprattutto i tifosi vogliono sapere se, come hanno scritto in molti, i nerazzurri non acquisteranno più nessun calciatore da qui al primo settembre. In effetti, il rischio c’è, ma dalle informazioni che abbiamo non è del tutto da escludere che qualcosa si possa ancora muovere.

La strategia di Marotta per l’Inter negli ultimi giorni di calciomercato

Marotta e Ausilio pensano che la rosa creata vada bene così, anche alla luce delle disponibilità economiche del club in questo momento, e che possa far bene sia in campionato, sia nelle competizione europee, con le tante partite che attendono la Beneamata nell’annata calcistica che è appena iniziata.

In realtà, se qualcosa si muoverà sarà in attacco e non per forza in entrata. La Beneamata, infatti, tenterà fino all’ultimo di cedere Joaquin Correa, in modo da liberarsi di un ingaggio veramente pesante da 7 milioni di euro lordi a stagione. Anche se l’argentino dovesse andare via, però, non è detto che venga sostituito.

Simone Inzaghi avrebbe comunque a disposizione quattro attaccanti e un reparto piuttosto competitivo per tutti gli impegni. Il discorso cambierebbe nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta last minute per Marko Arnautovic, ma è veramente difficile che a questo punto l’austriaco vada via: ha accettato il ruolo di quarta punta e potrebbe essere utile nel corso della stagione, anche nelle dinamiche di spogliatoio. Qualsiasi altro intervento in entrata, quindi, rischia di essere rimandato a gennaio, con buona pace delle ambizioni dei tifosi.