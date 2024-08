Kostic all’Inter: ecco cosa sta succedendo

Finito fuori dai giochi di Thiago Motta alla Juventus, l’esterno serbo sarebbe vicino alla Fiorentina ma non si escludono contatti passati con l’Inter. Sarebbe potuto essere il sostituto temporaneo di Buchanan

È stata una strategia adottata in maniera graduale dall’Inter nel giro degli anni passati della gestione Zhang, ma adesso tocca alla Juventus. Perché se ormai il sodalizio nerazzurro è ben solido nei suoi ranghi, al netto di qualche micro-transazione necessaria che occorre in estate per puntellare in via definitiva l’organico, quello rivale bianconero totalmente immerso nella corsa scudetto ha avuto bisogno di una pulizia profonda.

In questo s’è visto lo zampino di Cristiano Giuntoli il quale ha intrapreso una campagna di grandi cambiamenti interni lanciata in concomitanza con il cambio guida tecnica, ora affidata alle capacità sorprendenti di Thiago Motta. L’ex tecnico del Bologna vanta già di un numero impressionante di nuovi giocatori ma deve ancora salutarne altrettanti, ovvero tutti coloro i quali non fanno più parte del suo progetto a lungo termine.

Oltre al già noto Federico Chiesa, accostato anche all’Inter a più riprese per via della sua posizione di contratto ballerina che lo proietterebbe in scadenza il prossimo anno, c’è anche Filip Kostic. L’estero serbo ex Francoforte ha infatti dato una buona mano alla Juventus di Massimiliano Allegri e dall’alto della sua discreta esperienza internazionale sarebbe potuto tornare utile anche alla formazione di Simone Inzaghi, laddove la dirigenza lo avesse preso in seria considerazione come sostituto dell’infortunato Tajon Buchanan.

Kostic all’Inter? Soltanto un’idea, è vicino alla Fiorentina

Quest’operazione ipotetica si sarebbe potuta tenere soltanto nel caso in cui, tuttavia, non fosse stato prelevato Tomas Palacios al centro della difesa, seguendo quella delicata linea di incastri e versatilità tanto cara ad Inzaghi coi suoi elementi duttili in rosa, primi fra tutti Federico Dimarco e Carlos Augusto.

Ciononostante anche a livello economico le condizioni di un accordo non sarebbero state favorevoli e si suppone che l’entourage di Kostic, spinta dalla dirigenza della Juventus a cercare una nuova sistemazione, abbia potuto proporre il proprio assistito svantaggiose. Adesso in ogni caso il futuro del calciatore sarebbe legato alla Fiorentina, altra squadra protagonista di diversi cambiamenti in rosa dopo l’addio di Vincenzo Italiano. Dopo l’acquisto di Albert Gudmundsson e l’addio di Nico Gonzalez proprio verso le sponde bianconere, il prossimo passo a mezzo di un’operazione in prestito potrebbe esser proprio il rinforzo di Kostic sulla fascia.