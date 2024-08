L’annuncio del dirigente: “L’Inter ha pagato la clausola rescissoria”

L’Inter ha pagato la clausola rescissoria e chiuso un colpo molto importante per il suo futuro: il dirigente ha dato l’annuncio

I tifosi dell’Inter non sono completamente soddisfatti del calciomercato, nonostante tutti i big siano rimasti e comunque qualche colpo sia stato messo a segno. Oltre a Taremi e Zielinski, chiusi a parametro zero ben prima dell’estate quando poi sono stati ufficializzati, c’è anche Josep Martinez, di cui si parla un po’ di meno.

Il portiere è stato un affare importante per i nerazzurri, che così hanno aggiunto in rosa un sostituto di valore a Yann Sommer, che avrà un’alternativa valida in questa stagione. Per il futuro, il piano di Marotta e Ausilio è farlo crescere sempre di più agli ordini di Simone Inzaghi, tanto da permettergli di conquistare una titolarità stabile.

Prima si era messo in evidenza, sia in Serie A sia in Serie B, tra i pali del Genoa, e ancora i margini di miglioramento sono davvero tanti. La trattativa con i liguri è andata avanti per un po’ prima della fumata bianca, ma ora è arrivato un annuncio chiaro su come siano andate davvero le cose.

Josep Martinez all’Inter e la verità su Gudmundsson: le parole dell’Ad del Genoa

Andres Blazquez è l’amministratore delegato del Genoa, un club che ha creato un vero e proprio asse con i nerazzurri. A distanza di giorni, ha detto la verità sul trasferimento di Josep Martinez, ai microfoni di ‘Cronache di Spogliatoio’: “C’è poco da dire, l’Inter ha pagato la clausola“, ha detto.

E anche su Gudmundsson, per diverso tempo nel mirino dell’Inter ma poi passato alla Fiorentina, c’era tanto da dire. Innanzitutto, ha spiegato che l’entourage del calciatore e la società erano d’accordo sulla cessione fin dall’inverno. Poi si è creato il caso legale ed è arrivata l‘offerta per Retegui, per cui i rossoblù volevano trattenere l’islandese.

“A quel punto Gudmundsson, che aveva delle aspettative insieme a tutto il suo entourage, ha pressato perché avevano coltivato nel mentre delle nuove ambizioni e aveva una proposta economica molto importante“, ha concluso Blazquez, e così si è concretizzato l’arrivo in Toscana, con buona pace anche dell’Inter, che per lungo tempo ha coltivato l’idea di metterlo a disposizione di Inzaghi. Senza gli addii di Joaquin Correa e Marko Arnautovic, però, l’affare è diventato praticamente impossibile.