Tutto fatto per l’addio, l’Inter chiude per l’ultima cessione

Settimana di mercato conclusiva per l’Inter. I nerazzurri sono in attesa dell’ultimo rinforzo che sbloccherà una concomitante cessione

Dopo settimane di indiscrezioni e rumors, l’Inter prenderà l’ultimo innesto che manca a completare l’organico a disposizione di Inzaghi nei giorni conclusivi della sessione estiva di calciomercato.

E’ da metà luglio che i nerazzurri stanno inseguendo un difensore che possa sostituire Buchanan, infortunato in Copa America. Svanite varie opportunità da Cabal passato alla Juve agli svincolati Hermoso e Ricardo Rodriguez, l’Inter sta chiudendo per Tomas Palacios, argentino classe 2003 dell’Indipendiente Rivadavia.

Decisivo per sbloccare la trattativa, il blitz dei dirigenti argentini a Milano. L’intesa è stata raggiunta sulla base di 6.5 milioni di euro, come raccolto da Interlive.it siamo ora ai dettagli prima della fumata bianca. Se tutto andrà come previsto, Palacios è atteso la prossima settimana in Italia per visite mediche e firma. Decisiva è stata la volontà del calciatore che ha voluto l’Inter, nonostante altre proposte arrivate da Premier League e Bundesliga, in particolare dal Lipsia.

Inter, con Palacios si sblocca una cessione

L’arrivo ormai prossimo di Palacios completerà l’organico di Inzaghi anche nel reparto arretrato. Per questo motivo, l’Inter cederà Alessandro Fontanarosa, difensore cui Inzaghi ha concesso molto spazio nel pre campionato in attesa del rientro dei titolari.

Con tutta probabilità, la stagione di Fontanarosa proseguirà in Serie B. Due, in particolare, i club sulle sue tracce ovvero la Reggiana e, soprattutto, lo Spezia. Quest’ultima sembra in vantaggio anche grazie agli ottimi rapporti tra i due club, ulteriormente confermati dall’affare che ha portato Francesco Pio Esposito in bianconero.

L’Inter non vuole privarsi totalmente di Fontanarosa. Per questo, l’intesa può arrivare con la solita formula del prestito con diritto di riscatto. Qualora l’affare si concretizzasse, il difensore ritroverebbe allo Spezia il fratello Riccardo, attaccante classe 2006, che milita nella formazione Primavera del club ligure.

Quella di Fontanarosa potrebbe non essere l’unica cessione per l’Inter nell’ultima settimana di calciomercato. I nerazzurri proveranno a cercare una sistemazione per Joaquin Correa. Per l’argentino mancano proposte concrete. L’ultimo club a provarci è stato il Genoa dopo la cessione di Retegui all’Atalanta ma senza successo. Il giocatore pare si stato proposto – invano – anche alla Roma mentre restano sempre aperte opportunità dall’Arabia, considerando che il mercato dei club della Saudi League proseguirà fino a ottobre.

In uscita anche Satriano. Svanita la possibilità di un ritorno al Brest, l’attaccante uruguaiano è tornato in Ligue 1 ma per giocare con il Lens. I due club hanno chiuso in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. L’Inter incasserà dalla cessione 6 milioni più bonus.