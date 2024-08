Addio all’Inter: offerta accettata e operazione chiusa

I due club hanno definito il trasferimento sulla base di 5 milioni di euro più bonus. Ora visite mediche e firma sul contratto

L’Inter è stata a lungo interessata a lui, incontrando più volte l’agente in sede. Alla fine, però, ha deciso di affondare il colpo per Palacios. L’argentino è particolarmente apprezzato da Ausilio, il quale ha chiuso l’operazione con l’intermediario Simonian per circa 6,5 milioni di euro più bonus. L’affare con Talleres e Independiente Rivadavia può toccare i 10/11 milioni coi bonus.

Palacios è atterrato ieri mattina a Milano. Dopo le visite mediche firmerà il contratto coi nerazzurri fino a giugno 2029. Il suo arrivo spalanca le porte alla partenza di Fontanarosa, destinazione Reggiana in prestito, e le chiude definitivamente a Giovanni Leoni.

Il giovanissimo e talentuoso difensore della Sampdoria è stato per settimane un obiettivo concreto del club di Oaktree. In viale della Liberazione si è palesato più volte il suo agente, ma l’Inter non ha trovato un’intesa con i blucerchiati mollando definitivamente la pista a fine luglio.

🛬🇦🇷 Palacios è appena atterrato a Milano. Domani le visite mediche e la firma sul contratto quinquennale. Operazione da 10/11 milioni bonus inclusi. #Inter #Palacios #calciomercato 🎥@giokermusso pic.twitter.com/Dup5BOH1tH — Interlive (@interliveit) August 25, 2024

Leoni sembrava destinato a un altro anno in Liguria, in Serie B, invece un altro club di A si è mosso in maniera concreta trovando nelle scorse ore un accordo totale con la Samp. Parliamo del Parma, il quale secondo ‘Sky Sport’ ha strappato il sì dei doriani alla cessione di Leoni con una proposta da 5 milioni di euro più 3,5 di bonus. Un totale di 8,5 milioni.