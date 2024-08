Blitz per Asllani: scambio last minute alla pari

Amrabat ancora alla ricerca di una sistemazione lontano dalla Fiorentina, insiste il Napoli. Spunta l’idea di scambio con l’Inter per il cartellino di Asllani ma non è una pista comoda per i nerazzurri

La prima vittoria della stagione maturata dall’Inter sul terreno di gioco di San Siro ai danni del Lecce dona finalmente un po’ di carica in più per prendere il largo in questo rinnovato cammino di campionato. Non sarà semplice per la squadra di Simone Inzaghi ripetersi sulla scia di quanto fatto lo scorso anno eppure filtra fiducia nell’ambiente, lasciando intendere che ciascuna delle risorse a disposizione del tecnico avrà un ruolo importante nella ricerca del successo collettivo.

Fra gli elementi più cari all’ex Lazio c’è senza dubbio il centrocampista Kristjan Asllani, riconfermato ancora una volta in nerazzurro per via delle sue caratteristiche tecniche e della crescente abilità nel gestire il reparto mediano sulla falsa riga del titolarissimo Hakan Calhanoglu, pur sempre inamovibile negli schemi di gioco. L’italo-albanese conta di macinare un numero consistente di minuti in stagione per rilanciarsi ulteriormente e lo stesso Inzaghi potrebbe impiegarlo con costanza negli impegni di campionato e coppa meno cruciali, laddove fosse necessario far riposare il turco.

Ciononostante, il fatto che non sia ancora considerato imprescindibile ha messo spesso Asllani in una posizione di ambiguità anche sul mercato, quando gli sono stati aperti nuovi scenari lontano dai colori nerazzurri. Il calciatore ha sempre rifiutato ogni proposta ed è convinto di fare lo stesso anche nel prossimo futuro. Motivo per cui anche l’ipotesi di un eventuale scambio con il cartellino di Sofyan Amrabat è da considerarsi aprioristicamente molto remota.

Amrabat-Asllani non è un’opzione per l’Inter, il marocchino piace al Napoli

Il centrocampista marocchino, come noto, ha fatto rientro alla Fiorentina dopo il prestito al Manchester United ove non ha potuto esprimere tutto il suo potenziale. Mancato il riscatto, è stato impiegato nei primi impegni da parte di Raffaele Palladino ma sarebbe ancora sul piede della partenza.

La dirigenza viola attendere l’offerta adeguata che non scenda al di sotto dei 15 milioni di euro e finora le flebili fiammelle delle piazze turche non avrebbero convinto. Intanto è rispuntato il Napoli che avrebbe tutte le carte per affondare il colpo, mentre l’opzione di swap con Asllani non sarà presa in considerazione dall’Inter. Rifiuto netto da parte della dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio per salvaguardare i desideri di Inzaghi in stagione.