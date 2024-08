Correa cambia maglia in Serie A, rinforzo da sogno: Roma bruciata!

Dopo aver cercato per tutta l’estate di piazzarlo altrove, l’Inter potrebbe chiudere l’accordo col club di A: giallorossi bruciati sul tempo

E dire che era arrivato non solo con la benedizione di Simone Inzaghi, ma per espressa richiesta esplicita dello stesso. Giunto a Milano quasi sul gong del mercato estivo 2021, l’argentino si era presentato con una fantastica doppietta, da subentrato, al ‘Bentegodi’ di Verona. Le premesse erano state dunque ottime, considerando che all’attaccante si era sempre riconosciuto un innegabile talento. Lo stesso che gli aveva consentito di far parte in pianta stabile della Selecciòn albiceleste.

Peccato che a poco a poco, stretto anche da una concorrenza che negli anni ha constato di gente come Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Romelu Lukaku, il ‘Tucu’ abbia deluso le attese. Dopo una serie di prestazioni non all’altezza, anche il pubblico nerazzurro ha iniziato a spazientirsi.

Dopo il biennio agli ordini di quello che era stato il suo mentore già alla Lazio, Correa poteva vantare il non invidiabile score di sole 10 reti in 77 gettoni totali in maglia nerazzurra. Per dare respiro alle casse societarie – l’argentino è titolare di un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti l’anno – nella scorsa estate è arrivato il prestito al Marsiglia.

Disastrosa l’esperienza nel club francese – che da accordi avrebbe anche dovuto riscattare il giocatore a titolo definitivo in caso di una qualificazione Champions poi mai arrivata -, contrassegnata da zero, dicesi zero, gol. Rientrato alla base a Milano con la scomoda etichetta di esubero tecnico, l’attaccante è ancora in attesa di conoscere il suo futuro.

Correa, ‘no’ al tradimento: lo vuole il Parma

Dopo il fallimento delle trattative che avrebbero dovuto portare il calciatore al Torino o al Venezia, l’Inter aveva seriamente pensato di offrire l’ex Lazio alla Roma in cambio di Stephan El Shaarawy. Un modo per liberarsi di un ingaggio che pesa per 6,5 milioni a bilancio e nel contempo inserire in rosa un attaccante veloce chiesto dal mister piacentino.

Coi giallorossi impegnati a dipanare il caso Dybala, con la Joya poi clamorosamente rimasto nella Capitale, i nerazzurri non hanno perso tempo nell’ascoltare un’inaspettata offerta proveniente dalla Via Emilia.

Il brillante Parma di Fabio Pecchia, già capace di mettere sotto e battere i rivali rossoneri nella seconda giornata di campionato, avrebbe puntato il ‘Tucu’.

A giudicare dalla brillantezza mostrata contro il Milan dagli avanti crociati, potrebbe sfuggire la necessità di imbarcarsi in un affare certamente economico dal punto di vista del costo del cartellino, ma presumibilmente oneroso per il suddetto lauto stipendio del giocatore. Le rispettive dirigenze sembrano però voler trovare velocemente una quadra, con l’argentino disposto ad accettare l’avventura a Parma.