È fatta, l’Inter cede a sorpresa un difensore: i dettagli

L’arrivo di Tomas Palacios a Milano consente al club nerazzurro di perfezionare l’operazione in uscita: torna in cadetteria

Il calciomercato, si sa, è fatto anche di incastri, di tempi coi quali si chiude una determinata operazione da cui poi ne consegue un’altra, col relativo effetto domino scatenatosi di conseguenza. Non è per esempio sfuggito che, in assenza di una partenza di Correa o Arnautovic, Marotta non si impegna a tesserare una nuova punta. Solo se si sblocca una situazione, ci si può muovere per l’altra.

Solo relativamente al reparto difensivo l’arrivo di un calciatore in grado di giocarsi il posto da titolare non era soggetto a precedenti cessioni da operare. Questo perché, per bocca dello stesso tecnico piacentino ma anche di Alessandro Bastoni che ha parlato nel post-gara di Marassi, la lacuna di un difensore centrale da aggiungere andava colmata il prima possibile.

Dall’Argentina è quindi arrivato, dopo un pressing durato più di una settimana, Tomas Palacios, il mancino classe 2003 che nelle intenzioni dovrebbe fungere proprio da vice Bastoni. Se l’acquisto del sudamericano, come detto, era stato in qualche modo già programmato a prescindere, la partenza di un giovane prodotto della Cantera aggregato alla prima squadra dipendeva fortemente dalla prima operazione. Conclusa questa, dunque, si può ora procedere con la seconda.

🛬🇦🇷 Palacios è appena atterrato a Milano. Domani le visite mediche e la firma sul contratto quinquennale. Operazione da 10/11 milioni bonus inclusi. #Inter #Palacios #calciomercato 🎥@giokermusso pic.twitter.com/Dup5BOH1tH — Interlive (@interliveit) August 25, 2024

Fontanarosa, ok al prestito: Viali può esultare

Già brillante protagonista nell’Inter Primavera nell’annata di grazia 2021/22 – quella che portò in dote il decimo scudetto Under 19 nella storia della Beneamata – Alessandro Fontanarosa ha fatto tutto il ritiro pre-campionato con l’Inter fresca di seconda stella cucita sul petto.

Rientrato a Milano dopo l’ottima esperienza a Cosenza – oltre 1000 i minuti in campo coi calabresi per il nativo di San Gennaro Vesuviano – il difensore figura ancora nel roster della prima squadra proprio per l’assenza, colmata dall’arrivo di Palacios, di una vera alternativa al mancino azzurro.

Dopo esser stato vicino, nel corso dell’estate, alternativamente al Venezia e al Parma, Fontanarosa ha ricevuto una gradita chiamata da William Viali, l’artefice della tutto sommato tranquilla salvezza del Cosenza nella passata stagione.

La volontà di tornare a lavorare con un tecnico che si è dimostrato importante per la sua crescita ha fatto la differenza anche quando lo Spezia, nelle ultime ore, ha provato l’assalto disperato pur di averlo in prestito.

I liguri si sono però mossi troppo tardi. Sarebbe infatti già ai dettagli l’affare che porterebbe l’ex Under 19 dell’inter alla Reggiana, il club ora allenato dal citato Viali. Si va verso un prestito secco per il classe 2003, che spera di ripetere la gratificante stagione scorsa.