Inter, operazione improvvisa: sta firmando lo svincolato

Un’operazione improvvisa sta muovendo le acque in casa Inter: un calciatore svincolato è sempre più vicino alla firma del contratto

L’Inter si prepara a effettuare le ultime mosse sul calciomercato, anche se non resta così tanto da fare per Marotta e Ausilio. Il duo in dirigenza, al netto delle mancate uscite in attacco che stanno portando anche al mancato arrivo di un nuovo fantasista, ha chiuso l’affare Tomas Palacios, coprendo anche il ruolo di braccetto di sinistra.

A questo punto, Simone Inzaghi ha a disposizione il numero di calciatori che desiderava per affrontare una stagione così lunga e difficile, rivoluzionata dal nuovo format della Champions League e dal Mondiale per club. Qualsiasi mossa per il reparto offensivo è, dunque, rimandata almeno a gennaio, quando la Beneamata avrà più chiaro il quadro e il rendimento di alcuni interpreti e potrebbe fare un’ulteriore sforzo in entrata.

Eppure, per i tifosi resta un enorme fumo senza arrosto, visto che per settimane si è parlato dell’arrivo di una seconda punta o di un profilo simile, in grado di dare una marcia diversa al reparto offensivo – il sostituto di Alexis Sanchez che Inzaghi aveva sempre chiesto. Un altro profilo accostato per diverso tempo all’Inter proprio in queste ore sta trovando casa altrove.

Sfuma l’opzione Depay per l’Inter: è sempre più vicino al Nizza

Memphis Depay è stato accostato a diversi club italiani nelle ultime settimane. L’olandese è un calciatore dall’alto valore tecnico e di livello internazionale, per cui ci ha fatto un pensiero il Milan, per poi dirottare le sue attenzioni su Morata, e a ruota i rumors l’hanno dato all’Inter e alla Roma, anche se poi non ci sono mai davvero stati passi concreti.

A pochi giorni dalla fine del mercato, la telenovela per il calciatore che si è svincolato dall’Atletico Madrid ed è rimasto senza contratto sta arrivando ai titoli di coda. Infatti, il Nizza sembra aver preso il sopravvento sulla concorrenza ed è pronto a chiudere il suo acquisto a parametro zero.

I media francesi stanno sottolineando in più occasioni che l’affare è vicino alla fumata bianca, con l’attaccante olandese che dovrebbe firmare un contratto fino a giugno 2028. Sicuramente si tratta di una chance persa per l’Inter, che comunque è sempre andata alla ricerca di un profilo più giovane e futuribile, in linea con le indicazioni date da Oaktree.