Rush finale di mercato: triplo colpo prima di Inter-Atalanta

Altri colpi di spessore in casa bergamasca prima del derby con l’Inter in programma nel weekend, in arrivo Cuadrado, Rui Patricio e Becao a completamento dell’organico di Gasperini

Grazie alle buone basi gettate nell’incontro casalingo vinto contro il Lecce a San Siro, partita vista di riscatto per il magro bottino spartito nell’esordio stagionale con il Genoa, l’Inter si avvicina con convinzione al primo scontro diretto della nuova stagione.

L’attende infatti l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, da sempre grande spina nel fianco per qualsiasi avversaria anche nelle competizioni internazionali, rilanciata quest’anno da una marcata operatività di mercato come mai visto prima nella storia del club bergamasco. La sconfitta rimediata contro il Torino non è infatti un campanello d’allarme da prendere in considerazione, perché gran parte di meriti vanno senza dubbio ai granata per il blitz vincente. Gasperini non temerà il raffronto con Simone Inzaghi e sfrutterà tutte le carte a sua disposizione. Passate, presenti e future.

In questo senso, infatti, verranno chiamati a rapporto i capisaldi del suo organico: Carnesecchi, de Roon, Ederson e Pasalic. Poi ampio spazio ai due acquisti di caratura, ovvero Mateo Retegui – ex obiettivo di mercato nerazzurro – e un certo Nicolò Zaniolo. Ma non saranno gli unici, perché la dirigenza bergamasca ha pianificato l’arrivo di altre tre figure di rilevanza. Tutti dovrebbero esser pronti per affrontare l’Inter, catapultati da subito nello scontro diretto più importante della loro stagione.

Cuadrado, Rui Patricio e Becao per affrontare l’Inter: maxi involata dell’Atalanta sul mercato

Anzitutto, riecco Juan Cuadrado. L’esterno colombiano da qualche mese senza squadra dopo aver salutato proprio l’Inter al netto di una stagione carica di infortuni, ha accettato la proposta di contratto con l’Atalanta ed entro la giornata di oggi completerà il rito delle visite mediche e firma per l’ufficializzazione.

Lo avrebbe fortemente voluto lo stesso Gasperini come alternativa d’esperienza al ruolo sulle fasce, sospinto dalla buona intermediazione svolta dall’agenzia World Soccer che si occupa degli affari del già presente Carnesecchi. A seguire torna in Serie A anche Rui Patricio, il quale aveva salutato la Roma lo scorso anno. Il portiere portoghese dovrebbe verosimilmente fungere da secondo vista la partenza immediata di Musso verso l’Atletico Madrid.

Infine occhi puntati sul difensore centrale Becao, anch’egli tempo addietro finito sul taccuino di Marotta e Ausilio, ex Udinese. Il brasiliano attualmente in forze al Fenerbahce piace molto ma non ci sarebbe ancora la fumata bianca, per via di un primo netto rifiuto da parte della formazione turca cedente all’offerta presentata dall’Atalanta in sede di trattativa. Non si escludono comunque altre alternative al ruolo nel caso in cui non si dovesse riuscire a trovare un’intesa nei giorni terminali di questa sessione estiva.