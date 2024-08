Ultim’ora, torna Nainggolan: destinazione surreale

Nainggolan potrebbe tornare a giocare in Italia. Contatti in corso con il possibile nuovo club del centrocampista ex Inter, Roma e Cagliari

Che fine ha fatto Radja Nainggolan ? L’ultima sua esperienza risale al 2023 quando ha indossato per dieci partite la maglia del Bhayangkara, club indonesiano di prima divisione.

Un ritorno alle origini per il centrocampista belga, considerato che il padre di Radja è originario dell’isola di Sumatra. Un’esperienza che si è conclusa subito per Nainggolan, da allora rimasto senza squadra e non ancora ufficialmente ritirato. Anzi, a 36 anni, l’ex Inter e Roma potrebbe arricchire la propria carriera con un’altra esperienza in Italia.

L’ultima squadra in cui ha militato Nainggolan in Italia è stata la Spal. Una parentesi breve, coincisa con la prima esperienza da allenatore dell’amico Daniele De Rossi che l’ha voluto con sé a Ferrara dopo i trascorsi insieme a Roma. Alla Spal, Nainggolan era approdato dopo la fine turbolenta del biennio con l’Anversa.

Nainggolan torna in Italia ? C’è una squadra pronta a prenderlo

Ora Radja potrebbe tornare in Italia. Stando alle indiscrezioni circolate nelle scorse ore, il belga è finito nel mirino del Trapani, club siciliano tornato in Serie C dopo un biennio tra i dilettanti che ha effettuato già una serie di acquisti di prim’ordine per la categoria.

A quanto pare, la dirigenza del Trapani vorrebbe prima rassicurazioni sulle condizioni fisiche di Nainggolan per poi portare eventualmente a termine un’operazione importante anche dal punto di visto economico per quanto riguarda l’ingaggio del calciatore.

Il Trapani ha già acquistato Lescano dalla Triestina, Kanoute e Bifulco dal Taranto, Fall dalla Giana Erminio, Seculin dal Modena, Karic dal Benevento e Benassai dalla Lucchese. Nainggolan andrebbe ad aggiungere esperienza in una compagine che si candida almeno alla zona playoff. Esperienza garantita già da un altro veterano ovvero Oliver Kragl, calciatore tedesco con un passato in Serie A con Frosinone e Benevento.

Dovesse concretizzarsi l’approdo al Trapani, per Nainggolan sarebbe la sesta squadra in Italia. Cresciuto nelle giovanili del Piacenza, il belga si è imposto poi con il Cagliari. Ingaggiato dalla Roma, nella sessione invernale di mercato del 2014, fortemente voluto dall’allora d.s Walter Sabatini, Nainggolan ha totalizzato 203 presenze con i giallorossi con 33 gol all’attivo.

Trasferitosi all’Inter nel 2018, nell’ambito dell’operazione che ha portato Zaniolo e Santon alla Roma, Nainggolan viene prestato per due volte al Cagliari, la seconda nella stagione 2020-21, conclusa con la vittoria dello Scudetto con Conte in panchina. Risolto il contratto con l’Inter, nell’agosto 2021, Nainggolan fa ritorno in Belgio all’Anversa. Sospeso dal club perché sorpreso a fumare una sigaretta prima di un match, non viene reintegrato. Con la Spal gioca dieci 10 partite con un gol in Serie B prima della citata – e ultima – esperienza in Indonesia.