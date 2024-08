Accordo super con l’Inter: ‘colpo’ da 80 milioni

L’Inter ha chiuso un accordo super che potrebbe cambiare totalmente gli introiti del club: l’incasso totale è di 80 milioni di euro

L’Inter è tornata a correre contro il Lecce sul campo, portando a casa una vittoria molto pesante per gli equilibri di classifica, anche se la Juventus sta già tentando di scappare via. La dirigenza ha lavorato bene per rinforzare la squadra sul calciomercato, nonostante i fondi a disposizione fossero decisamente meno rispetto alle dirette concorrenti, soprattutto i bianconeri.

I maggiori big in rosa, però, sono stati trattenuti e questo è già un grosso passo in avanti, ma intanto l’opera della dirigenza è andata avanti per accrescere l’appeal del brand e stringere diversi accordi commerciali che potessero ampliare la voce delle entrate a bilancio. Gli inadempimenti di Digitalbits avevano complicato non poco la situazione sotto questo punto di vista, ma poi la società ha lavorato davvero bene per risolvere le cose, almeno sotto il profilo economico.

La nuova maglia dell’Inter vale 80 milioni: tutti i nuovi accordi

Per quanto riguarda lo sponsor frontale sulla maglia, il posto più importante, è subentrato Betsson Sport, che porterà in dote ben 30 milioni l’anno. E poi sulla casacca nerazzurra è possibile trovare Nike, U-Power e Qatar Airways, oltre all’ultimo arrivato Gate.io.

Si tratta di una piattaforma di criptovalute che sta cercando di ampliare la sua popolarità anche in Italia e il cui accordo con i nerazzurri porterà in dote ben 6 milioni di euro. Il marchio comparirà sulla manica e farà il suo debutto nel big match contro l’Atalanta del prossimo weekend.

Tutti i nuovi accordi stretti dal club hanno fatto salire l’ammontare percepito da tutti gli sponsor sulla maglia a ben 80 milioni di euro l’anno. È una cifra molto importante che, per il momento, potrebbe sistemare i conti.