Annuncio bomba sull’Inter: “Quasi chiuso l’affare Dybala”

Retroscena dell’ex tecnico Roberto Mancini sulla posizione di Dybala molto prima del suo arrivo alla Roma, quando giocava ancora alla Juventus: “Io allenavo ancora l’Inter”

Nel giro di pochissime ore è cambiato completamente il destino di Paulo Dybala. Fino a qualche tempo fa la sua permanenza alla Roma era data per scontata, perché sin dal suo arrivo è stato fra i migliori non soltanto della squadra giallorossa ma anche in tutta la Serie A.

Una seconda vita, la sua, che gli è valsa l’affetto dei tifosi capitolini. Eppure l’avvicinarsi brusco delle sirene saudite ha acceso moltissime perplessità. L’Al-Qadsiah è arrivato a tanto così dal prelevare il calciatore argentino proponendogli un ingaggio stellare, degno degli ultimi movimenti di mercato che hanno colorato il campionato arabo di Saudi Pro League a suon di svariate decine di milioni. Per alcuni l’affare era già dato per buono e fatto, ma ciò che mancava era proprio l’ok del giocatore.

Un ok che alla fine non è arrivato, scelta di sua spontanea volontà. Niente denaro extra e un passo avanti ancora insieme al popolo di Roma, con l’affetto e la qualità che contraddistinguono la sua forte personalità. Dybala è dunque ufficialmente fuori dai giochi di mercato e l’Inter può soltanto osservare da lontano gli sviluppi della vicenda, perché l’interesse per lui è scemato da tempo.

Dybala promesso all’Inter nel 2016, Mancini ricorda il pazzesco evento di mercato

Si dovrebbe tornare indietro ad un paio di stagioni fa, quando l’allora amministratore delegato Giuseppe Marotta voleva portarlo in nerazzurro, a corte di Simone Inzaghi. E perché no, si potrebbe andare ancor più a ritroso nel tempo. Fino al 2016. Quando l’Inter sembrava davvero vicinissima alla sua firma, dalla Juventus. Lo ha raccontato l’ex allenatore Roberto Mancini, oggi commissario tecnico dell’Arabia Saudita, in un recente intervento mediatico per ‘Il Giornale’.

“È giovane ed incisivo, mi sembra giusto il fatto che voglia continuare ad offrire il proprio contributo in un campionato di alto livello. Oltretutto gioca in una Nazionale importante come quella Argentina, ha tutto l’interesse a mettersi ancora in mostra. Per me è un grande giocatore”, ha ammesso Mancini. Prima di svelare il vero retroscena di mercato: “Ricordo che quando allenavo l’Inter, avevamo praticamente chiuso la trattativa per l’acquisto”. Parole importanti che aprono una ulteriore parentesi di una brillante carriera, quella della ‘Joya’, smezzata fra Juventus e Roma. Con l’Inter presente, a spezzoni, ma senza mai rendersi protagonista.