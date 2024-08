Nuova Champions: regolamento e diretta tv sorteggio

Si sta per alzare il sipario sulla nuova edizione di Champions League. Tutto quello che c’è da sapere sul regolamento e il sorteggio

Giovedì 29 agosto è una data da cerchiare in rosso per i tifosi dell’Inter e non solo. Alle ore 18 è infatti in programma il sorteggio di Champions League, un evento che sarà totalmente diverso rispetto a quello cui abbiamo assistito fino a un anno fa.

Il format della massima competizione europea per club cambia dall’edizione 2024-25. Non ci sarà più la prima fase con 8 gironi da 4 club ciascuno bensì un girone unico da 36 squadre (quattro in più rispetto a prima) che decreterà le qualificate alla fase a eliminazione diretta dopoché ogni partecipante avrà disputato 8 partite (non più sei come in passato) tra settembre 2024 e gennaio 2025.

Le prime otto classificate del girone unico accederanno direttamente agli ottavi di finale. A decretare le altre otto qualificate che passeranno alla fase a eliminazione diretta saranno altrettante sfide playoff tra andata e ritorno che coinvolgeranno le squadre che si sono piazzate dal 9° al 24° posto del girone unico. Chi arriva dal 25esimo al 36esimo posto è eliminato definitivamente senza più il paracadute della retrocessione in Europa League.

Nuova Champions League, il regolamento del sorteggio

Il sorteggio di Champions League, in programma giovedì 29 agosto, decreterà le otto avversarie per ciascuna squadra partecipante. Dimentichiamoci di palline e urne. Sarà infatti un software a stabilire gli accoppiamenti per ciascun club sorteggiato. Successivamente, entro il 31 agosto, verrà stilato il calendario dei match con la prima giornata prevista tra il 17 e il 19 settembre.

Saranno sempre quattro le fasce in cui saranno divisi i 36 club partecipanti. Ciascuno sarà accoppiato con due squadre per fascia. Di conseguenza, assisteremo a più big match già nella fase iniziale di Champions con l’unico vincolo dell’impossibilità di incroci tra squadre della stessa nazionalità.

L’Inter è inserita nella prima fascia del sorteggio e incontrerà, nel girone, due di queste avversarie (italiane escluse) suddivise per fascia. Nel momento in cui scriviamo, restano da assegnare ancora alcuni slot che saranno occupati dalle squadre vincitrici dei playoff qualificazione.

FASCIA 1: Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, PSG, Liverpool, Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona

FASCIA 2: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Bruges, Shakhtar Donetsk, Milan

FASCIA 3: Feyenoord, Sporting Lisbona, PSV Eindhoven, Celtic

FASCIA 4: Monaco, Aston Villa, Bologna, Brest, Girona, Stoccarda, Sturm Graz

Le restanti qualificate saranno distribuite tra terza e quarta fascia. A decretarle saranno le seguenti sfide playoff Bodo-Stella Rossa; Dinamo Zagabria-Qarabag; Salisburgo-Dinamo Kiev; Malmoe-Sparta Praga; Lille-Slavia Praga; Galatasaray-Young Boys; Slovan Bratislava-Midtylland.

La cerimonia del sorteggio di giovedì 29 agosto sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno e Sky Sport 24. Ampia la copertura streaming. Gli abbonati a Sky potranno seguirlo tramite SkyGo. Diretta streaming anche su Amazon Prime Video che, come nelle passate edizioni, trasmetterà il match clou di ogni mercoledì. Completano la copertura streaming NowTV (per gli abbonati al pass sport) e il canale Youtube della Uefa. Su quest’ultimo, l’evento sarà visibile gratuitamente.

Non ci sarà la diretta tv in chiaro del sorteggio di Champions. Da quest’anno, Mediaset non trasmetterà più la competizione. Sky manderà in chiaro una partita per turno della fase a girone unico ogni martedì su TV8. Nessuna, tuttavia, coinvolgerà squadre italiane. Pertanto le partite di Champions dell’Inter e degli altri club nostrani saranno visibili, in abbonamento, solamente su Sky Sport, Amazon Prime Video o Now Tv.